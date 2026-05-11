Renato Gaúcho em São Januário antes de Vasco x Athletico-PRMatheus Lima/Vasco
Renato destaca 'vontade de vencer' e 'tesão' do Vasco após triunfo sobre o Athletico
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 20 pontos e pulou para oitavo no Brasileirão
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Volante atuou durante toda a partida contra o Athletico-PR, que terminou com vitória por 1 a 0 do Vasco
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Os Crias da Colina foram conquistaram a Copa Rio da categoria com uma vitória de 5 a 1 no placar agregado
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