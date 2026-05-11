Renato Gaúcho em São Januário antes de Vasco x Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho em São Januário antes de Vasco x Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/05/2026 00:11

Rio - O técnico Renato Gaúcho fez elogios ao time após a vitória do Vasco sobre o Athletico-PR por 1 a 0 em São Januário, neste domingo (10), pelo Brasileirão. Ao analisar a partida, ele destacou que a equipe teve a vontade de vencer que tanto pede.

"Fizemos um bom jogo desde o início. Criamos, tivemos, desde o início, a vontade de vencer que tanto peço para eles, não demos muitas chances ao nosso adversário. Conseguimos com muita entrega o resultado que nos interessava até para sair daquela zona perigosa. Demos um salto na tabela".

O treinador também destacou que é essa "entrega" e "tesão" que o torcedor quer ver do time. Renato destacou que o time não pode deixar de lutar e também valorizou o apoio da torcida.

"Quanto ao nosso torcedor, o torcedor está vendo. Onde eu vou eu sempre recebo os parabéns por tudo que estamos fazendo, mas a entrega deles também está sendo fundamental. Sempre comparecendo em massa e incentivando. Quando eu cheguei eu falei que queria, no mínimo, do meu grupo, muito tesão. Então, eu não vou cansar de repetir essa palavra. É essa entrega, esse tesão que eles estão tendo dentro do campo... É isso que o torcedor quer ver. O resultado até pode vir uma hora negativo, mas não o que não pode é deixar de lutar".

O Vasco alcançou mais um resultado positivo com equipes do G-5. Além de vencer o Furacão, o Cruz-Maltino também superou Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Recentemente, empatou com o Flamengo.

"Contra os cinco primeiros colocados tivemos quatro vitórias e um empate, mas o que não podemos ser é Robin Hood. Tirar dos grandes e entregar, com todo respeito, aos pequenos. Então, a gente tem que dar essa sequência de bons resultados para que a gente possa brigar, a partir do segundo turno, por coisas maiores no campeonato. Tem que pensar grande, pensar, no mínimo, em termos de Libertadores. Para isso precisamos dessa sequência".