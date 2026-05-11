Rio - Na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 em São Januário, na noite de domingo (10), a camisa usada pelos jogadores do Vasco levava um QR Code em um espaço nobre da camisa, onde os times estampam o patrocinador máster. A ação fez parte da comemoração pelos dez anos do programa Sócio Gigante e permite ao torcedor conquistar prêmios exclusivos.
Por meio das redes sociais, o perfil oficial do programa de sócios do Vasco explicou a novidade. O QR code também estará presenta no próximo compromisso do Cruz-Maltino.
"Hoje e na próxima partida, a camisa de cada jogador traz um QR Code único com prêmios exclusivos em comemoração aos 10 anos do Sócio Gigante. Camarote, ingressos, Tour no CT, visita a São Januário, desconto na adesão anual, renovação ou upgrade do Sócio Gigante e muito mais. Os resgates acontecem por tempo limitado. Seja um dos primeiros a escanear e garanta seu presente. O Vasco é Paixão Crônica!".
Hoje e na próxima partida, a camisa de cada jogador traz um QR Code único com prêmios exclusivos em comemoração aos 10 anos do Sócio Gigante. Camarote, ingressos, Tour no CT, visita a São Januário, desconto na adesão anual, renovação ou upgrade do Sócio Gigante e muito mais.
O Vasco está sem patrocinador máster desde a saída da Betfair, ao fim do ano passado. Em janeiro, recusou propostas da 01bet e da EnergiaBet, além de não avançar em conversas com a BYD, fabricante de carros.
Agenda
A equipe de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira (13), em São Januário, para enfrentar o Paysandu, a partir das 19h. A partida é válida pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.