Renato Gaúcho em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 11/05/2026 13:00 | Atualizado 11/05/2026 13:04

Rio - O Vasco recuperou a confiança com Renato Gaúcho. Após enfrentar a primeira oscilação sob o comando do treinador, o Cruz-Maltino engatou uma sequência de quatro jogos invicto com a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste último domingo (10), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória sobre o time paranaense, o Vasco subiu para a oitava colocação e reduziu a distância para o G-5, que garante vaga na Libertadores. Desde a chegada de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino faz campanha de Libertadores e fez menos pontos apenas do que os três primeiros colocados da competição.

Renato Gaúcho foi contratado para o lugar de Fernando Diniz e assumiu o Vasco na lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Em 11 partidas sob o comando do treinador, foram cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 18 gols marcados e 15 sofridos.

Desde a chegada, Renato Gaúcho buscou fortalecer o sistema defensivo e mexeu com a estrutura do time, implementando o esquema com três volantes. Apesar da alta média de gols sofridos, o ataque tem resolvido. O treinador também conseguiu recuperar jogadores importantes que estavam sem confiança.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Vasco fez 19 dos seus 20 pontos no Brasileirão. No período entre a 5ª rodada e a 15ª rodada, quando foi comandado pelo treinador, o Cruz-Maltino só fez menos pontos do que o Flamengo (26), Palmeiras (24) e Fluminense (20).

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Vasco subiu para o oitavo lugar com 20 pontos. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), contra o Paysandu, em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, venceu por 2 a 0.