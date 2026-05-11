Puma Rodríguez em ação no duelo entre Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato BrasileiroMatheus Lima / Vasco
Puma Rodríguez valoriza primeira vitória do Vasco sem sofrer gols no Brasileiro
Cruz-Maltino havia sido vazado em todas as rodadas até enfrentar o Athletico-PR, em São Januário
Autor do gol do título, Gustavo Guimarães celebra conquista da Copa Rio Sub-20 pelo Vasco
Capitão do Cruz-Maltino balançou a rede na vitória sobre o América e exaltou a dedicação do elenco ao longo da campanha
Spinelli destaca competitividade interna no Vasco: 'Melhor para nós'
Atacante foi titular na vitória sobre o Athletico-PR, em São Januário
Thiago Mendes brinca com Renato Gaúcho após vitória: 'Vou te mostrar meu DVD'
Volante foi o autor do único gol do jogo entre Vasco e Athletico-PR, no domingo (10), em São Januário
Entenda a novidade utilizada pelo Vasco em espaço nobre da camisa
QR Code esteve presente na vitória sobre o Athletico-PR e será utilizado na próxima partida
Vasco engata sequência invicta e faz campanha de Libertadores com Renato
Cruz-Maltino supera oscilação recente e recupera confiança
Puma Rodríguez valoriza primeira vitória do Vasco sem sofrer gols no Brasileiro
Cruz-Maltino havia sido vazado em todas as rodadas até enfrentar o Athletico-PR, em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.