Puma Rodríguez em ação no duelo entre Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez em ação no duelo entre Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/05/2026 10:45

Rio - Puma Rodríguez enalteceu a inédita 'baliza zero' do Vasco nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino superou o Athletico-PR por 1 a 0 , no último domingo (10), em São Januário, e pôde comemorar a primeira vitória sem sofrer gols neste ano na competição nacional. O uruguaio, inclusive, foi o responsável por dar assistência para Thiago Mendes balançar a rede na partida.

"A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Eles tiveram uma última jogada ali em que a bola sai. Estou feliz, mas tem coisas para melhorar ainda e temos que trabalhar", declarou o jogador, na zona mista.

O lateral-direito, que é um dos destaques do elenco, também elogiou Renato Gaúcho. "Ele fala muito com a gente, brinca muito. Deixa a gente leve, é bom esse trabalho", disse.

A vitória colocou o Vasco na oitava posição, com 20 pontos. O próximo compromisso será contra o Paysandu, quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino pode perder por até um gol de diferença para avançar, já que ganhou a ida por 2 a 0. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.