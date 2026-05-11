Gustavo Guimarães é jogador do VascoReprodução/Vinicius Gentil
“Fico feliz demais por marcar um gol em uma final e ajudar o Vasco a conquistar esse título tão importante. Foi um momento muito especial para mim e para todo o grupo. Trabalhamos muito durante toda a competição, e poder coroar isso com uma grande atuação e o título é motivo de muito orgulho”, destacou.
Após se classificar com a segunda melhor campanha do Grupo B, o Vasco ganhou força no mata-mata. A equipe passou pelo Fluminense nas semifinais e encaminhou o título com uma goleada por 4 a 1 no primeiro jogo da final.
“Nossa campanha mostrou que o nosso grupo é muito forte. Crescemos no momento mais decisivo, eliminamos um rival nas semifinais e fizemos duas grandes finais contra o América-RJ. Esse título é merecido pela dedicação de todo o elenco e por tudo que construímos juntos”, concluiu o capitão.
A final também ficou marcada por uma confusão generalizada no fim do jogo. Breno Sales, do Vasco, deu uma caneta em Matheus Faria após a marcação de uma falta, e o zagueiro do América levantou dando um soco no rosto do adversário.
A briga se estendeu e atletas, além de membros das comissões técnicas de ambos os lados, trocaram socos e pontapés. Os seguranças demoraram para conter a confusão, que durou alguns minutos. Além disso, torcedores tentaram invadir o gramado, mas foram contidos pela polícia.
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