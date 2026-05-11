Gustavo Guimarães é jogador do Vasco - Reprodução/Vinicius Gentil

Gustavo Guimarães é jogador do VascoReprodução/Vinicius Gentil

Publicado 11/05/2026 19:01

O Vasco confirmou o título da Copa Rio Sub-20 no último domingo (10) ao vencer o América por 1 a 0 no jogo de volta da final, fechando o placar agregado em 5 a 1. Autor do gol da vitória cruz-maltina, Gustavo Guimarães celebrou o momento e valorizou o trabalho realizado pela equipe para conquistar o troféu.





“Fico feliz demais por marcar um gol em uma final e ajudar o Vasco a conquistar esse título tão importante. Foi um momento muito especial para mim e para todo o grupo. Trabalhamos muito durante toda a competição, e poder coroar isso com uma grande atuação e o título é motivo de muito orgulho”, destacou.



Após se classificar com a segunda melhor campanha do Grupo B, o Vasco ganhou força no mata-mata. A equipe passou pelo Fluminense nas semifinais e encaminhou o título com uma goleada por 4 a 1 no primeiro jogo da final.



“Nossa campanha mostrou que o nosso grupo é muito forte. Crescemos no momento mais decisivo, eliminamos um rival nas semifinais e fizemos duas grandes finais contra o América-RJ. Esse título é merecido pela dedicação de todo o elenco e por tudo que construímos juntos”, concluiu o capitão. Leia mais: Spinelli destaca competitividade interna no Vasco: 'Melhor para nós' “Fico feliz demais por marcar um gol em uma final e ajudar o Vasco a conquistar esse título tão importante. Foi um momento muito especial para mim e para todo o grupo. Trabalhamos muito durante toda a competição, e poder coroar isso com uma grande atuação e o título é motivo de muito orgulho”, destacou.Após se classificar com a segunda melhor campanha do Grupo B, o Vasco ganhou força no mata-mata. A equipe passou pelo Fluminense nas semifinais e encaminhou o título com uma goleada por 4 a 1 no primeiro jogo da final.“Nossa campanha mostrou que o nosso grupo é muito forte. Crescemos no momento mais decisivo, eliminamos um rival nas semifinais e fizemos duas grandes finais contra o América-RJ. Esse título é merecido pela dedicação de todo o elenco e por tudo que construímos juntos”, concluiu o capitão.