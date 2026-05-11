Spinelli em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio - O atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, vem conquistando seu espaço no Vasco. Artilheiro do clube carioca com cinco gols, o argentino foi titular na vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, em São Januário no último domingo (10). A entrega do centroavante em campo tem sido fundamental para sua avaliação positiva.
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"O Spinelli fez o papel dele muito bem, principalmente aquilo que peço do atacante: segurar uma bola na frente, cavar uma falta, brigar com os zagueiros... isso ele fez muito bem. Argentino tem essa raça aí", afirmou Renato Gaúcho.
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Spinelli entrou em campo pelo Vasco em 18 partidas e anotou cinco gols. Na maioria delas, o argentino começou no banco. Além dos gols, a importância tática do centroavante também é destacada pelo treinador do Cruz-Maltino.
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"Eu falei com ele, na sexta eu não deixei ele fazer praticamente nada para se recuperar da viagem, hoje ele disse que estava bem, foi, e por isso que saiu no final: dois jogos seguidos, grama sintética, viagem... enfim. Enquanto ele esteve em campo ele fez o papel dele", concluiu.