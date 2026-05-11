Spinelli em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Spinelli em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/05/2026 07:30 | Atualizado 11/05/2026 08:05

Rio - O atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, vem conquistando seu espaço no Vasco. Artilheiro do clube carioca com cinco gols, o argentino foi titular na vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0 , em São Januário no último domingo (10). A entrega do centroavante em campo tem sido fundamental para sua avaliação positiva.

"O Spinelli fez o papel dele muito bem, principalmente aquilo que peço do atacante: segurar uma bola na frente, cavar uma falta, brigar com os zagueiros... isso ele fez muito bem. Argentino tem essa raça aí", afirmou Renato Gaúcho.

Spinelli entrou em campo pelo Vasco em 18 partidas e anotou cinco gols. Na maioria delas, o argentino começou no banco. Além dos gols, a importância tática do centroavante também é destacada pelo treinador do Cruz-Maltino.

"Eu falei com ele, na sexta eu não deixei ele fazer praticamente nada para se recuperar da viagem, hoje ele disse que estava bem, foi, e por isso que saiu no final: dois jogos seguidos, grama sintética, viagem... enfim. Enquanto ele esteve em campo ele fez o papel dele", concluiu.