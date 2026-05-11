Spinelli em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Spinelli cresce de produção e agrada o Vasco: 'Tem essa raça aí'
Além dos gols, centroavante se destaca pela importância tática
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Renato destaca 'vontade de vencer' e 'tesão' do Vasco após triunfo sobre o Athletico
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 20 pontos e pulou para oitavo no Brasileirão
Hugo Moura valoriza oportunidade como titular: 'Sei da minha qualidade'
Volante atuou durante toda a partida contra o Athletico-PR, que terminou com vitória por 1 a 0 do Vasco
Vasco vence o Athletico-PR e dá salto na tabela do Brasileirão
Thiago Mendes anotou o único gol do jogo
Vídeo: Vasco é campeão no sub-20 em jogo marcado por briga generalizada no fim
Os Crias da Colina foram conquistaram a Copa Rio da categoria com uma vitória de 5 a 1 no placar agregado
Vasco x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino tenta manter boa sequência, enquanto Furacão busca voltar a vencer fora de casa no Brasileirão
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