Hugo Moura foi titular na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR - Reprodução/YouTube CazéTV

Hugo Moura foi titular na vitória do Vasco sobre o Athletico-PRReprodução/YouTube CazéTV

Publicado 10/05/2026 23:03 | Atualizado 10/05/2026 23:03

Rio - Hugo Moura voltou a ganhar oportunidade como titular no Campeonato Brasileiro na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR por 1 a 0 , em São Januário, na noite deste domingo (10). Após a partida, o volante reforçou a necessidade de continuar trabalhando e destacou que sabe de sua qualidade.

"É muito importante. O que eu falo é continuar trabalhando. Às vezes a oportunidade não vem ou não estamos muito bem nos jogos, mas é continuar trabalhando, porque sei da minha qualidade, do que eu trabalho no dia a dia. Para chegar essa oportunidade, sempre contribui com a equipe e, claro, dar o meu melhor", disse Hugo Moura, ao 'Premiere'.

Hugo Moura havia sido titular pela última vez na vitória do Cruz-Maltino sobre o Olimpia por 3 a 0, em 30 de abril, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a última tinha sido no empate em 1 a 1 com o Coritiba, no dia 1º do mesmo mês.

Com o resultado, o Gigante da Colina deu um salto na tabela. O Vasco soma 20 pontos e subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Paysandu na quarta-feira (13), a partir das 19h, em São Januário, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, a equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.