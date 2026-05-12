Renato Gaúcho completa dois meses no comando do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho completa dois meses no comando do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/05/2026 13:55

Rio - Renato Gaúcho completou dois meses no comando do Vasco. Contratado para o lugar de Fernando Diniz, o treinador assumiu o time na lanterna do Brasileirão, fez mudanças estruturais e tornou o time mais competitivo. Porém, ele ainda busca o equilíbrio defensivo para alcançar voos maiores.

No primeiro mês no comando do Vasco, Renato Gaúcho injetou ânimo, fez mudanças estruturais e cumpriu a missão de recolocar o time nos trilhos. Nos primeiros cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. Depois, veio a primeira sequência ruim com um jejum de quatro partidas, com duas derrotas e dois empates.

Após a primeira oscilação, Renato Gaúcho conseguiu recolocar o Vasco nos trilhos mais uma vez. Nos últimos sete jogos entre 11 de abril e 10 de maio, foram cinco vitórias, um empate no clássico com o Flamengo e uma derrota para o Corinthians, fora de casa. No período, em três jogos a defesa não foi vazada.

Apesar de não ter sido vazado em três jogos, a busca pelo equilíbrio defensivo ainda é uma missão para o técnico Renato Gaúcho. Desde a sua chegada, foram 13 jogos, seis vitórias, quatro empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 17 gols sofridos (média de mais de um por partida).

"Não podemos ser Robin Hood. Tirar dos grandes e entregar aos pequenos (...) A gente tem que dar essa sequência de bons resultados para que a gente possa brigar, a partir do segundo turno, por coisas maiores no campeonato. Tem que pensar grande, pensar, no mínimo, em Libertadores", disse.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Vasco subiu para o oitavo lugar com 20 pontos e reduziu a distância para o G-5. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), contra o Paysandu, em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, venceu por 2 a 0.