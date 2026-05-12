Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio - O Vasco irá encarar o Paysandu nesta quarta-feira (13) com uma equipe alternativa. A novidade pode ser o retorno de Cuiabano, de 23 anos, que está sem jogar desde o último dia 26, por conta de um problema muscular. As informações são da "SuperRádio Tupi".
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Depois de ter derrotado o clube do Pará, por 2 a 0, fora de casa, o Cruz-Maltino deverá atuar em São Januário como uma equipe alternativa, para poupar jogadores importantes para a partida do próximo sábado (16) contra o Internacional, em Porto Alegre.
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Além de Cuiabano, o Vasco pode também contar com o volante Thiago Mendes e o meia Rojas na partida. Os dois estão suspensos pelo Campeonato Brasileiro e não terão condições de entrar em campo diante do Colorado.
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Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano teve um excelente começo de passagem pelo Vasco, mas os problemas físicos têm feito o jovem oscilar um pouco nas últimas semanas. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências, vestindo a camisa do Vasco na atual temporada.
 
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Cuiabano em treino do Vasco
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