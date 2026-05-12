Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/05/2026 08:00

Rio - O Vasco irá encarar o Paysandu nesta quarta-feira (13) com uma equipe alternativa. A novidade pode ser o retorno de Cuiabano, de 23 anos, que está sem jogar desde o último dia 26, por conta de um problema muscular. As informações são da "SuperRádio Tupi".

Depois de ter derrotado o clube do Pará, por 2 a 0, fora de casa, o Cruz-Maltino deverá atuar em São Januário como uma equipe alternativa, para poupar jogadores importantes para a partida do próximo sábado (16) contra o Internacional, em Porto Alegre.

Além de Cuiabano, o Vasco pode também contar com o volante Thiago Mendes e o meia Rojas na partida. Os dois estão suspensos pelo Campeonato Brasileiro e não terão condições de entrar em campo diante do Colorado.

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano teve um excelente começo de passagem pelo Vasco, mas os problemas físicos têm feito o jovem oscilar um pouco nas últimas semanas. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências, vestindo a camisa do Vasco na atual temporada.