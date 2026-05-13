Renato Gaúcho em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/05/2026 09:47

nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, numa situação muito confortável. Após vencer na ida por 2 a 0, o Cruz-Maltino pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Vasco enfrenta o Paysandu, em São Januário, numa situação muito confortável. Após vencer na ida por 2 a 0, oque estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Caso a equipe paraense vença por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se for por três ou mais, estará classificada.

Onde assistir a Vasco x Paysandu



A partida terá transmissão do SporTV 2, do Premiere e da Ge TV.



Provável escalação do Cruz-Maltino



Diante da vantagem considerável no confronto, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns titulares. Thiago Mendes e Rojas devem ir a campo, já que estão suspenso para o próximo jogo do Brasileirão.



Quem não jogará é Cuiabano, ainda em processo de recuperação de edema na coxa esquerda.



Com isso, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes, Rojas, Marino Hinestroza (Brenner), Nuno Moreira e David.



Como deve jogar o Papão



Com uma missão muito difícil em São Januário, o Paysandu do técnico Júnior Rocha segue sem poder contar com Pedro Henrique, suspenso.



A provável escalação do Paysandu é: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley (Luccão) e Bonifazi; Brian Macapá, Caio Mello e Marcinho; Thaylon (Thalyson), Kleiton Pego e Ítalo.



Arbitragem em São Januário



Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Rafael Traci