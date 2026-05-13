O Vasco enfrenta o Paysandu nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, numa situação muito confortável. Após vencer na ida por 2 a 0, o Cruz-Maltino pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Caso a equipe paraense vença por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se for por três ou mais, estará classificada.
A partida terá transmissão do SporTV 2, do Premiere e da Ge TV.
Provável escalação do Cruz-Maltino
Diante da vantagem considerável no confronto, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns titulares. Thiago Mendes e Rojas devem ir a campo, já que estão suspenso para o próximo jogo do Brasileirão.
Quem não jogará é Cuiabano, ainda em processo de recuperação de edema na coxa esquerda.
Com isso, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes, Rojas, Marino Hinestroza (Brenner), Nuno Moreira e David.
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