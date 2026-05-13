Renato Gaúcho, técnico do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Renato Gaúcho, técnico do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 13/05/2026 22:07

Rio - O Vasco classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, mas o técnico Renato Gaúcho não ficou satisfeito com a atuação. Afinal, o Cruz-Maltino chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate ao Paysandu e ainda terminou o jogo com um a menos. O treinador cobrou mais atenção e pontuou que a mudança de postura quase custou caro.

"O jogo se tornou difícil em certos momentos porque nós permitimos. Nós fizemos 2 a 0 e nós estávamos bem no jogo. Mas aí vem aquela acomodação de um ou outro jogador. No último lance do primeiro tempo eles acharam um gol. Eu estou alertando meu time desde ontem porque era um jogo perigoso. Eles acharam um gol no último lance do primeiro tempo e aí voltaram para o jogo", disse.

Mesmo jogando com time alternativo, o Vasco começou bem e controlou as ações durante o primeiro tempo. Rojas, de pênalti, abriu o placar aos 34 minutos, enquanto Thiago Mendes ampliou pouco depois, aos 41. Nos acréscimos, no entanto, o Paysandu conseguiu diminuir e voltou para a partida. No início da etapa final, com menos de um minuto, o gol contra de Saldivia mudou o panorama do duelo.

"Independentemente da competição e do adversário, você tem que levar a sério os 90 minutos, você não pode achar que o jogo está ganho. O jogo é jogado durante os 90 minutos, tudo pode acontecer, eu alerto eles muito sobre essas coisas que podem acontecer. E tudo que eu alertei eles desde ontem e hoje na preleção, mas infelizmente aconteceu", completou o treinador.

Apesar do empate, o Vasco avançou às oitavas de final pelo placar agregado, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, em Belém. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Renato Gaúcho ocupa a oitava colocação na competição.