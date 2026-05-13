Renato Gaúcho, técnico do VascoReprodução / Vasco TV
Renato Gaúcho lamenta 'apagão' do Vasco e cobra atenção: 'Quase pagamos caro'
Cruz-Maltino fez 2 a 0, mas cedeu o empate e quase se complicou em casa
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Rojas desencanta e celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Esperei por muito tempo'
Camisa 10 marcou no empate com o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário
Vasco empata com Paysandu, mas avança às oitavas de final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino faz 2 a 0, mas cede empate com gol contra de Saldivia
Vasco divulga relacionados para encarar o Paysandu, pela Copa do Brasil
Duelo será às 19h (de Brasília), em São Januário, pela quinta fase do torneio nacional
Cuiabano não se sente pronto e deverá seguir desfalcando o Vasco
Lateral, de 23 anos, tem edema na coxa esquerda
Vasco considera ação um sucesso e voltará a ter código na camisa dos jogadores
Ação de marketing do programa de sócio-torcedor vascaíno teve bons números segundo o clube
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