Johan Rojas comemora o primeiro gol anotado com a camisa do Vasco, após abrir o placar da partida cobrando pênalti, em São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, Johan Rojas marcou pela primeira vez. O camisa 10 do Gigante da Colina desencantou no empate com o Paysandu por 2 a 2, nesta quarta-feira (13), em São Januário, e teve papel importante na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.
"Muito feliz por marcar o meu primeiro gol com essa linda camisa. Estava esperando há muito tempo por esse gol. Tenho que seguir trabalhando e lutando a cada partida para marcar mais gols e honrar o Vasco dentro de campo", disse Johan Rojas.
O primeiro gol de Rojas pelo Vasco aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, o camisa 10 estufou as redes e abriu o placar contra o Paysandu, em São Januário. O Cruz-Maltino chegou a fazer 2 a 0 com Thiago Mendes, mas cedeu o empate na etapa final.
Contratado no início deste ano, Rojas foi o primeiro reforço do Vasco na temporada. O jogador, de 23 anos, chegou por empréstimo junto ao Monterrey, do México, até dezembro. O vínculo prevê opção de compra. Ao todo, o camisa 10 soma 23 jogos, um gol e cinco assistências pelo Cruz-Maltino.
Com o resultado, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Renato Gaúcho ocupa a oitava colocação na competição.