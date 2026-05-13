Johan Rojas comemora o primeiro gol anotado com a camisa do Vasco, após abrir o placar da partida cobrando pênalti, em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Johan Rojas comemora o primeiro gol anotado com a camisa do Vasco, após abrir o placar da partida cobrando pênalti, em São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/05/2026 21:30 | Atualizado 13/05/2026 21:35

"Muito feliz por marcar o meu primeiro gol com essa linda camisa. Estava esperando há muito tempo por esse gol. Tenho que seguir trabalhando e lutando a cada partida para marcar mais gols e honrar o Vasco dentro de campo", disse Johan Rojas.

O primeiro gol de Rojas pelo Vasco aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, o camisa 10 estufou as redes e abriu o placar contra o Paysandu, em São Januário. O Cruz-Maltino chegou a fazer 2 a 0 com Thiago Mendes, mas cedeu o empate na etapa final.

Contratado no início deste ano, Rojas foi o primeiro reforço do Vasco na temporada. O jogador, de 23 anos, chegou por empréstimo junto ao Monterrey, do México, até dezembro. O vínculo prevê opção de compra. Ao todo, o camisa 10 soma 23 jogos, um gol e cinco assistências pelo Cruz-Maltino.

Com o resultado, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Renato Gaúcho ocupa a oitava colocação na competição.