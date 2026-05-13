Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 23 anos, deverá seguir desfalcando o Vasco nas próximas partidas. De acordo com o portal "GE", o jovem não se sente pronto, depois de ter um edema na coxa esquerda, e seguirá sendo preservado no Cruz-Maltino.
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Cuiabano não entra em campo desde o último dia 26, quando o Vasco perdeu para o Corinthians em São Paulo. O lateral esteve perto de voltar aos gramados em outras partidas, mas acabou sendo preservado.
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A tendência atual é que Cuiabano possa voltar a ter condições de ajudar o Vasco no próximo dia 24 contra o Bragantino, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
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Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano teve um excelente começo de passagem pelo Vasco, mas os problemas físicos têm feito o jovem oscilar um pouco nas últimas semanas. No total, o lateral-esquerdo entrou em campo em 11 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências, vestindo a camisa do Vasco na atual temporada.
 