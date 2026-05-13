Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Cuiabano não se sente pronto e deverá seguir desfalcando o Vasco
Lateral, de 23 anos, tem edema na coxa esquerda
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Vasco considera ação um sucesso e voltará a ter código na camisa dos jogadores
Ação de marketing do programa de sócio-torcedor vascaíno teve bons números segundo o clube
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Com vantagem, Cruz-Maltino deve poupar alguns titulares no jogo da Copa do Brasil
Paulo Henrique, do Vasco, integra pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo
Lateral-direito é um dos 55 nomes enviados à Fifa; convocação final dos 26 atletas ocorre na próxima segunda-feira (18)
Renato Gaúcho completa dois meses no Vasco e ainda busca equilíbrio na defesa
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