Renato Gaúcho em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 13/05/2026 16:48

Rio - O Vasco divulgou os relacionados para o confronto decisivo contra o Paysandu, nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, confirmando a presença dos principais jogadores. A expectativa, no entanto, é de que o técnico Renato Gaúcho preserve parte dos titulares devido à maratona de jogos, mantendo apenas peças pontuais entre os onze iniciais.

o lateral-esquerdo Cuiabano segue preservado por não se sentir totalmente pronto após um edema na coxa esquerda, ficando fora da relação para o duelo no Rio de Janeiro. Dentre os convocados destacam-se Thiago Mendes e Rojas, que devem ser aproveitados por estarem suspensos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo lado das ausências,, ficando fora da relação para o duelo no Rio de Janeiro.

A partida acontece nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, sob uma condição favorável aos mandantes. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Cruz-Maltino pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Caso a equipe paraense vença por dois gols de vantagem, a decisão será definida nos pênaltis. Já um triunfo do visitante por uma diferença de três ou mais gols elimina o clube carioca da competição.

Confira os relacionados do Vasco:

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;

Defensores: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Walace Falcão;

Meio-campistas: Thiago Mendes, Hugo Moura, JP, Barros, Tchê Tchê e Rojas;

Atacantes: Adson, David, Brenner, Marino, Matheus França, Nuno Moreira, Spinelli e Andrés Gómez.