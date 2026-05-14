Marino Hinestroza em partida contra o PaysanduReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O empate por 2 a 2 contra o Paysandu que selou a classificação do Vasco na Copa do Brasil teve Marino Hinestroza como um dos principais pontos positivos. Contrato pelo Cruz-Maltino no começo do ano e visto como uma das principais esperança da equipe, o colombiano teve uma boa atuação e aumentou o otimismo no clube carioca.
LEIA MAIS: Renato Gaúcho lamenta 'apagão' do Vasco e cobra atenção
"Tenho conversado com o Marino, dado conselhos, lapidado... Hoje foi a melhor atuação dele no Vasco e torço para que volte a jogar o futebol que jogou na Colômbia. Aos poucos ele vai readquirindo aquele futebol. Às vezes faz algumas coisas erradas, mas é normal. Fiquei feliz, no Chile ele também jogou bem. As oportunidades estão ai", disse o treinador Renato Gaúcho.
LEIA MAIS: Rojas desencanta e celebra primeiro gol pelo Vasco
Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional, despertou interesse de Fluminense e Botafogo. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. 
LEIA MAIS: Cuiabano não se sente pronto e deverá seguir desfalcando o Vasco
"O futebol tem que simplificar. Ele não é culpado. Vejo muitos jogos da Colômbia e vejo alguns defeitos. Ele não pode três jogadores no meio de campo, porque dará o contra-ataque. Se der certo, vai ser aplaudido. Se der errado, vai ser xingado. Orientei para não aceitar a marcação, para usar a criatividade, a força, a habilidade, próximo ou dentro da área do adversário. No meio de campo, ou sofre falta ou perde a bola e dá o contra-ataque. São coisas simples, mas o jogador ouve e evolui bastante. Como fez hoje. Estou tendo bastante cuidado para ele não cair na desgraça da torcida", concluiu.