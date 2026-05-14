São Januário, estádio do Vasco - Matheus Lima / Vasco

São Januário, estádio do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/05/2026 13:50

Rio - O gramado de São Januário voltou a ser tema de insatisfação no Vasco. O Cruz-Maltino cobrou a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do campo, para fazer ajustes no corte, segundo o "ge". A avaliação é de que ainda não há um ponto de equilíbrio.

A situação do gramado ainda não atende ao padrão desejado. Além disso, há o entendimento que isso tem influenciado diretamente na dinâmica dos jogos em casa. No empate com o Paysandu, por exemplo, a avaliação é de que o campo atrapalhou o zagueiro Saldivia, que fez gol contra.

Em alguns jogos, a grama foi cortada mais alta, o que deixou o jogo mais lento. Em outros, os cortes foram "baixos demais", o que gerou irregularidade. A dificuldade da empresa para acertar o corte tem incomodado tanto atletas quanto a comissão técnica de Renato Gaúcho e a direção do Vasco.

A Greenleaf foi responsável pela troca completa do gramado de São Januário, no fim de 2025. A empresa utilizou uma nova espécie de grama no plantio, conhecida como "Bermuda Celebration", que já estava sendo utilizada no CT Moacyr Barbosa, além de estar presente em outros campos da elite do futebol brasileiro.