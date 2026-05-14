Léo Jardim em entrevista na zona mista depois de partida do VascoReprodução / X

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Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, o goleiro Léo Jardim, de 31 anos, admitiu a frustração de não estar na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Apesar de nunca ter sido convocado pelo italiano, o arqueiro via com expectativa a possibilidade.
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"Tinha essa expectativa. Sei que tenho condições, mas sabemos que tem muitos fatores que influenciam na decisão", afirmou em entrevista na zona mista depois do empate contra o Paysandu.
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Léo Jardim recebeu oportunidades em março de 2024 com o ex-treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior. O goleiro do Vasco foi convocado para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, depois do goleiro Ederson ter sido cortado por lesão.
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Ancelotti colocou seis goleiros em sua pré-lista: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). Na lista da próxima segunda (18), o treinador levará três atletas para a posição.
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Léo Jardim em entrevista na zona mista depois de partida do Vasco
Léo Jardim é goleiro do Vasco
Léo Jardim em ação durante treino do Vasco