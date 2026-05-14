Léo Jardim em entrevista na zona mista depois de partida do Vasco - Reprodução / X

Léo Jardim em entrevista na zona mista depois de partida do VascoReprodução / X

Publicado 14/05/2026 10:32

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, o goleiro Léo Jardim, de 31 anos, admitiu a frustração de não estar na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Apesar de nunca ter sido convocado pelo italiano, o arqueiro via com expectativa a possibilidade.

"Tinha essa expectativa. Sei que tenho condições, mas sabemos que tem muitos fatores que influenciam na decisão", afirmou em entrevista na zona mista depois do empate contra o Paysandu

Léo Jardim recebeu oportunidades em março de 2024 com o ex-treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior. O goleiro do Vasco foi convocado para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, depois do goleiro Ederson ter sido cortado por lesão.

Ancelotti colocou seis goleiros em sua pré-lista: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio). Na lista da próxima segunda (18), o treinador levará três atletas para a posição.