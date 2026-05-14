Momento em que Paulo Henrique deixa o campo chorando, de macaReprodução / GE TV
Ele levou a pior em uma dividida com o adversário, na qual acabou sendo atingido na perna esquerda. "Foi só uma pancada no tornozelo", disse o jogador, na zona mista. O defensor, inclusive, está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A relação definitiva será divulgada na segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.
Com dores na região, Paulo Henrique ainda passará por exames para confirmar que de fato não houve nada grave. No entanto, deve ficar fora do duelo com o Internacional, sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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