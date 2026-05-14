Momento em que Paulo Henrique deixa o campo chorando, de macaReprodução / GE TV

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Rio - Após a classificação do Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil, Paulo Henrique tratou de acalmar os torcedores, que estavam preocupados com a sua situação. O lateral-direito precisou ser substituído no começo da segunda etapa no empate em 2 a 2 com o Paysandu, na última quarta-feira (13), em São Januário.

Ele levou a pior em uma dividida com o adversário, na qual acabou sendo atingido na perna esquerda. "Foi só uma pancada no tornozelo", disse o jogador, na zona mista. O defensor, inclusive, está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A relação definitiva será divulgada na segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

Com dores na região, Paulo Henrique ainda passará por exames para confirmar que de fato não houve nada grave. No entanto, deve ficar fora do duelo com o Internacional, sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E Johan Rojas? 

O meia-atacante foi outro que precisou deixar o campo ao longo do segundo tempo, com dores no joelho. Ele também passará por exames para identificar a gravidade do problema.