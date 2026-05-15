Raphael Rezende com a taça de campeão da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

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Rio - O Vasco está em negociação para contratar Raphael Rezende, que trabalhou no Botafogo de janeiro de 2022 até fevereiro deste ano. No caso de um final feliz, ele assumiria a função de gestor, que seria novidade no organograma do Cruz-Maltino. Ele ficaria entre o diretor executivo de futebol, Admar Lopes, e o head scout, Daniel Brito, segundo o 'ge'.
Dessa forma, Raphael seria um elo entre a diretoria e o departamento de scouting. O Vasco fez uma oferta no fim do mês passado, mas não houve acordo. A diretoria segue em conversas com o profissional, e existe a expectativa por uma nova proposta antes da pausa para a Copa do Mundo.
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Em janeiro de 2022, Raphael Rezende deixou o Grupo Globo para assumir o cargo de head scout no Botafogo. Ele havia entrado na empresa em fevereiro de 2006, ainda como estagiário do SporTV. Um ano depois foi contratado e estreou na função de comentarista em 2009.
No Glorioso, posteriormente, virou coordenador do setor de scout. Em fevereiro deste ano, em meio a uma leva de demissões por causa de problemas financeiros, ele foi desligado do Botafogo.