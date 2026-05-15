Raphael Rezende com a taça de campeão da LibertadoresVítor Silva / Botafogo
Vasco negocia com Raphael Rezende, que deixou o Botafogo em fevereiro
Existe a expectativa por uma nova oferta antes da pausa para a Copa do Mundo
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