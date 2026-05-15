Paulo Henrique em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com o sonho de disputar a Copa do Mundo, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, fará todo o esforço possível para deixar uma última ótima impressão em Carlo Ancelotti, antes da convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira (18). Com dores na perna direita, o atleta irá entrar em campo contra o Internacional, neste sábado (16), mesmo no sacrifício.
LEIA MAIS: Destaque do Vasco, Thiago Mendes pede desculpas por expulsão na Copa do Brasil
O lateral se chocou com Bonifazi, lateral-esquerdo do Paysandu, aos três minutos do segundo tempo, na partida da última quarta-feira (13) e deixou o campo chorando, com semblante de muita dor, dando lugar a Puma Rodríguez. Depois da partida, Paulo Henrique fez exames e nenhuma lesão foi constatada. 
LEIA MAIS: Insatisfeito com gramado de São Januário, Vasco cobra ajustes de empresa
Mesmo ainda com algumas dores, nada de tão grave, Paulo Henrique se colocou à disposição de Renato Gaúcho para jogar no Beira-Rio. O lateral entende que é a última oportunidade de colocar um pulga atrás da orelha em Carlo Ancelotti.
LEIA MAIS: Léo Jardim admite frustração por ausência em pré-lista de Ancelotti
Paulo Henrique, de 29 anos, foi convocado pelo italiano em outubro do ano passado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O lateral marcou, inclusive, na derrota diante dos japoneses. O jogador do Vasco está entre os 55 pré-selecionados de Ancelotti para a Copa do Mundo.