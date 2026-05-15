Vasco e Facility Proteção Veicular selaram acordo até dezembro deste anoDivulgação / Vasco
"A parceria com a Facility Proteção Veicular representa mais um avanço no processo de fortalecimento e valorização das propriedades comerciais do Vasco. Trata-se de uma empresa consolidada, que passa a integrar um projeto estruturado de crescimento institucional e desenvolvimento sustentável do clube", destacou o CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo.
O acordo é válido até dezembro deste ano. Segundo o Gigante da Colina, "a chegada da empresa reforça o crescimento comercial do clube e a valorização de seus ativos".
"Cada novo parceiro que chega ao Vasco não ocupa apenas um espaço no uniforme, mas passa a integrar um processo de fortalecimento e valorização comercial no qual o clube transforma sua força histórica em valor de mercado sustentável. Mais do que ampliar receitas, o Vasco vem reposicionando seus ativos como plataformas estratégicas de visibilidade, atraindo parceiros que crescem junto com o clube", declarou o diretor de negócios, João Vitor Assunção.
A estreia do patrocínio será neste sábado (16), contra o Internacional. A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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