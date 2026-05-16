Meio-campista chegou ao Bétis em agosto de 2025 - Cristina Quicler / AFP

Meio-campista chegou ao Bétis em agosto de 2025Cristina Quicler / AFP

Publicado 16/05/2026 13:35

Rio - Ventilado no Flamengo durante a semana , o meio-campista Nelson Deossa, do Real Betis, também está no radar do Vasco. A informação é do portal espanhol "Diario de Sevilla", da região da Andaluzia, que trata a saída do jogador como praticamente certa nesta janela de transferências.

Segundo o veículo, a transferência para o Betis, negociada em agosto do ano passado, não foi um sucesso e tanto o clube, quanto o jogador querem o fim do vínculo. Nesse cenário, além de Flamengo, River Plate (ARG) e Tigres (MÉX), que já haviam sido apontados pelo jornal "Marca" como possíveis interessados, o Vasco também apareceu entre os clubes que miram o colombiano de 26 anos.

No Cruz-Maltino, Nelson Deossa poderia assumir a posição de 'camisa 8', um meia que atua 'de área a área', defendendo e atacando com praticamente a mesma intensidade. Além de Thiago Mendes, o time comandado por Renato Gaúcho não tem jogadores 100% firmados nesta região do time e pode enxergar no atleta uma possibilidade de resolver o meio-campo.

O portal aponta que o objetivo do Real Betis é, não só recuperar os aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) pagos ao Monterrey (MÉX) pelo passe do meia na metade de 2025, mas também lucrar alguns milhões com uma possível venda nesta janela.

Além do Vasco, o jornal indicou o West Ham (ING) como interessado em contar com Deossa. Porém, uma investida só deve acontecer caso a equipe consiga se salvar do rebaixamento no campeonato inglês. O meia, revelado pelo Independiente Yumbo, da segunda divisão colombiana, também passou pelo futebol argentino e mexicano, e tem apenas uma assistência em 32 partidas pelo clube da cidade de Sevilla.