Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 14/05/2026 12:43

Rio - O Flamengo trabalha em secreto por reforços na janela de transferências do meio do ano. De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, da rádio espanhola "Marca", o Rubro-Negro monitora o meia Nelson Deossa, de 26 anos, do Real Betis.

Além do clube carioca, outras equipes também tem interesse na contratação do colombiano. River Plate e Tigres, do México, são clubes que estão observando o jogador da equipe de Sevilha.

Nelson Deossa está em baixa na Espanha e segundo a imprensa local a situação tem a ver com questões extracampo. Há rumores de um suposto relacionamento do colombiano com a filha de Joaquín, ídolo histórico e atual conselheiro do clube andaluz. O caso teria contribuído para a perda de espaço do meia por “motivos alheios ao esporte”.

O atleta tem um perfil considerado importante pelo Flamengo porque atua como um "camisa 8", posição considerada prioridade pela diretoria para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. Deossa chegou ao futebol espanhol no ano passado após se destacar pelo Monterrey no Mundial de Clubes. O desempenho levou o Betis a investir cerca de 12 milhões de euros em sua contratação.

Antes de acertar com o clube espanhol, Nelson Deossa também esteve no radar do Palmeiras. O clube paulista buscava um substituto para Richard Ríos, negociado posteriormente com o Benfica, mas o meia optou pelo futebol europeu.