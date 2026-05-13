Plata em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2026 19:22 | Atualizado 13/05/2026 19:23

Rio - O Flamengo não contará com Gonzalo Plata para enfrentar o Vitória, válida pela partida da volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados nesta quarta-feira (13) e informou que o atacante não terá condições de jogo para quinta-feira (14).

"Após forte trauma no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, jogador segue com dores na região e não terá condições de jogo para esta quinta-feira", comunicou o Flamengo.

Paquetá e Pulgar continuam como desfalques. O clube anunciou que eles "participam parcialmente de trabalhos com o restante do grupo e seguem realizando exercícios com a fisioterapia e a preparação física. ".



Lucas Paquetá não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, em 19 de abril, quando sofreu um edema no tendão da coxa esquerda.

Já Pulgar ficou fora de combate por uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. O volante atuou pela última vez na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em 2 de abril.

Outra baixa é Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma fratura na clavícula direita durante o empate em 1 a 1 com o Estudiantes.

Vitória e Flamengo vão se enfrentar na quinta-feira (14), a partir das 21h30, no Barradão. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

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Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Vitória pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/RWCLdh0wEF — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2026

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl.

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.