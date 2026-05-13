Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Veja os relacionados
Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Vitória pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/RWCLdh0wEF— Flamengo (@Flamengo) May 13, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Vitória pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/RWCLdh0wEF— Flamengo (@Flamengo) May 13, 2026
Plata desfalca o Flamengo contra o Vitória; Paquetá e Pulgar continuam fora
As duas equipes vão se enfrentar por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil
Léo Pereira valoriza consistência do Flamengo fora de casa com Jardim
Desempenho como visitante tem sido ponto alto do Mais Querido sob comando do português
Flamengo teme prejuízo e pede antecipação de metade do valor de contrato com banco
Rubro-Negro tenta se proteger de possível inadimplência da instituição financeira
Jorginho revela hábito que o faz ser alvo de brincadeiras no Flamengo
Mesmo quando esteve na Europa, jogador do Rubro-Negro não abandonou a TV brasileira
A pedido de Jardim, Flamengo mira lateral que está na pré-lista de Ancelotti
Jogador cresceu de produção sob comando do técnico português
Conmebol pune Independiente Medellín por jogo cancelado contra o Flamengo
Decisão é provisória e clube colombiano pode ter pena ainda mais dura em julgamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.