Plata em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O Flamengo não contará com Gonzalo Plata para enfrentar o Vitória, válida pela partida da volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados nesta quarta-feira (13) e informou que o atacante não terá condições de jogo para quinta-feira (14).
"Após forte trauma no joelho esquerdo na partida diante do Grêmio, jogador segue com dores na região e não terá condições de jogo para esta quinta-feira", comunicou o Flamengo.
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Paquetá e Pulgar continuam como desfalques. O clube anunciou que eles "participam parcialmente de trabalhos com o restante do grupo e seguem realizando exercícios com a fisioterapia e a preparação física. ".
Lucas Paquetá não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, em 19 de abril, quando sofreu um edema no tendão da coxa esquerda.
Já Pulgar ficou fora de combate por uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. O volante atuou pela última vez na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em 2 de abril.
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Outra baixa é Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma fratura na clavícula direita durante o empate em 1 a 1 com o Estudiantes.
Vitória e Flamengo vão se enfrentar na quinta-feira (14), a partir das 21h30, no Barradão. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

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GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl.
ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.
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