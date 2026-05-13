Lateral-esquerdo estreou pela seleçao brasileira contra a Croácia, na última Data FifaRich Storry / Getty Images via AFP
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