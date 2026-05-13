Lateral-esquerdo estreou pela seleçao brasileira contra a Croácia, na última Data Fifa - Rich Storry / Getty Images via AFP

Lateral-esquerdo estreou pela seleçao brasileira contra a Croácia, na última Data FifaRich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 13/05/2026 15:05

Rio - O lateral-esquerdo do Cruzeiro Kaiki Bruno, presente na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, está no radar do Flamengo para 2027, segundo o 'ge'. Ele é uma indicação do técnico Leonardo Jardim, que trabalhou com o jogador no Cruzeiro.

Jardim foi responsável por dar sequência ao defensor no time titular da Raposa, no ano passado. Segundo o site, pessoas próximas ao jogador de 23 anos foram recebidas por José Boto no Ninho do Urubu para uma visita, na qual o dirigente apresentou o CT e falou sobre o planejamento do Fla para contar com o atleta.

O lateral-esquerdo tem contrato com a Raposa até 2027, e as tratativas para renovação estão travadas, já que aconteceram em um momento de instabilidade do time, sob comando de Tite. Ainda assim, Kaiki se mantém aberto a estender seu vínculo e as conversas podem ser retomadas durante a parada para a Copa.

O Flamengo pensa em contratar o jogador na próxima temporada, principalmente por causa do número de partidas de Kaiki no Brasileirão. Como ele já realizou 13 jogos pelo Cruzeiro neste campeonato, não poderia disputar o restante da Série A por outro clube.

Convocado pela primeira vez para a Seleção na última Data Fifa, Kaiki Bruno estreou com a Amarelinha em amistoso contra a Croácia. Ancelotti incluiu seu nome na pré-convocação. A lista final será anunciada na próxima segunda-feira (18).