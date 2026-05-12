Arrascaeta em exercício na academia do CT do FlamengoReprodução

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Rio - Arrascaeta deu mais um passo na recuperação da fratura na clavícula direita. Em entrevista à 'Flamengo TV', o chefe de Departamento Médico do Rubro-Negro, informou que o meio-campista entrou no momento da retirada de pontos e ressaltou que a evolução do uruguaio tem sido muito positiva.
O jogador se machucou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, no dia 29 de abril, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

"Estamos entrando agora no momento da retirada de pontos do atleta. A evolução dele tem sido muito positiva. O atleta já está sem dor, realizando todo trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que tem consigo e à estrutura que o Flamengo fornece", disse o médico.

"Já iremos repetir a radiografia nesta semana e continuamos acompanhando a evolução. A expectativa tem sido ótima, principalmente pelos sinais que ele tem demonstrado. Ferida limpa, atleta sem dor e realizando todos os movimentos sem nenhuma dificuldade", completou.

O meia corre contra o tempo para conseguir representar sua seleção na Copa do Mundo. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção está no Grupo H e enfrentará Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.