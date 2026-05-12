Rubro-Negro corre risco de punição que vai de um a dez duelosCBF / Divulgação / Maracanã

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O Flamengo vai a julgamento na quinta-feira (12) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão entre torcedores e polícia nos arredores do Maracanã, no clássico com o Vasco. Como era o mandante, o Rubro-Negro foi denunciado pela procuradoria e corre o risco de perder mando de campo no Brasileirão.
O clube responderá pelo artigo 213 Inciso I (Desordens em sua praça de desporto) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Nestes casos, a punição vai de um a dez jogos de perda de mando, além de multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil.

Flamengo x Palmeiras no Maracanã

Uma possível punição, entretanto, não afeta o confronto direto pelo título do Brasileirão contra o líder Palmeiras, em 23 de maio. Isso porque o cumprimento da suspensão passa a valer 10 dias depois do julgamento, por motivos de logística de troca de estádio
Além disso, os advogados do Flamengo podem obter um efeito suspensivo até a decisão final no Pleno do STJD.

A confusão na saída do Maracanã

Após o empate em 2 a 2 entre Flamengo e Vasco, houve vários conflitos na saída do Maracanã. Um torcedor vascaíno foi espancado e morreu, enquanto um jovem de 18 anos corre o risco de perder a visão de um dos olhos, vítima de uma bala de borracha disparada pela PM durante a confusão.
O Rubro-Negro e o Cruz-Maltino ainda foram denunciados no artigo 206 do CBJD (atraso no início ou reinício de partidas). Neste caso, a punição prevê multa de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto de atraso.