Paquetá está em fase final de recuperação de lesão - Gilvan de Souza / Flamengo

Paquetá está em fase final de recuperação de lesão Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/05/2026 12:55

Rio - Cotado para ir à Copa do Mundo de 2026, Lucas Paquetá tem sido monitorado de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. O meia, de 28 anos, ficou fora da última convocação da seleção brasileira, mas é bem avaliado pelo treinador italiano e tem chances de ser convocado para o Mundial, no próximo dia 18.

Lucas Paquetá sofreu um edema no tendão da coxa esquerda durante a vitória do Flamengo contra o Bahia, em 19 de abril. A lesão não foi considerada grave, descartando problemas no joelho. Desde então, o jogador desfalcou o Rubro-Negro. Ele está em fase final de recuperação e pode voltar em breve.

Existe a expectativa pela relação do jogador para a partida contra o Athletico-PR, no domingo (17), na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. Porém, o gramado sintético do estádio do time paranaense pode mudar os planos para evitar riscos. Portanto, o retorno pode acontecer dia 20, contra o Estudiantes, na Libertadores.

Lucas Paquetá é um dos sete jogadores do Flamengo na pré-lista de 55 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além dele, também integram a lista os zagueiros Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e os atacantes Pedro e Samuel Lino.