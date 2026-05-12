Paquetá está em fase final de recuperação de lesão Gilvan de Souza / Flamengo
CBF monitora situação de Lucas Paquetá, do Flamengo, cotado para ir à Copa do Mundo
Meia tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Athletico-PR, no próximo domingo (17)
Evolução de Arrascaeta 'tem sido muito positiva', avalia médico do Flamengo
Uruguaio sofreu fratura na clavícula direita no fim de abril
Pedro, do Flamengo, é eleito o melhor jogador do mês de abril no Brasileirão
Rossi se destacou entre os goleiros e também foi premiado
Flamengo estuda fazer intertemporada durante a Copa do Mundo
Rubro-Negro espera a aprovação do técnico Leonardo Jardim para selar a ideia
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Flamengo pode perder mando de campo no Brasileirão por confusão em clássico
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Modelo é uma homenagem ao cantor Jorge Ben Jor, torcedor ilustre do Rubro-Negro
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