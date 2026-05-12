Reunião do Conselho Deliberativo, na sede da Gávea, aprovou as três novas camisas do Flamengo - Arquivo / Agência O Dia

Reunião do Conselho Deliberativo, na sede da Gávea, aprovou as três novas camisas do FlamengoArquivo / Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 10:14

gerou mais discussão é o terceiro uniforme, em homenagem ao cantor e torcedor do clube Jorge Ben Jor.

O Conselho Deliberativo aprovou as três camisas do Flamengo para a temporada 2027, em reunião na sede da Gávea, na noite de segunda-feira (11). O modelo que, em homenagem ao cantor e torcedor do clube Jorge Ben Jor.

Aprovada por pouco mais de 70% dos votos, segundo informação da ESPN confirmada por O DIA, a terceira camisa do Flamengo será preta, mas com detalhes em rosa, amarelo e azul. As cores são uma referência à Tropicália, movimento cultural da década de 60 do qual Jorge Ben teve influência mútua, como no álbum Jorge Ben, de 1969, que contava com o sucesso "País Tropical".



Essa não é a única homenagem nos novos modelos para 2027. A camisa branca terá detalhes em cinza, preto e vermelho, uma referência à Taça Salutaris, entregue em 1927, ao clube mais querido do Brasil. A peça hoje está exposta no Museu do Rubro-Negro.



Já a camisa rubro-negra do Flamengo para a próxima temporada terá listras mais finas. Além disso, as mangas serão na cor vermelha.