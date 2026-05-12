Reunião do Conselho Deliberativo, na sede da Gávea, aprovou as três novas camisas do FlamengoArquivo / Agência O Dia
Conselho aprova camisa do Flamengo com detalhes em rosa, amarelo e azul
Modelo é uma homenagem ao cantor Jorge Ben Jor, torcedor ilustre do Rubro-Negro
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