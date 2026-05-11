Léo Ortiz em ação no duelo entre Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz em ação no duelo entre Grêmio e Flamengo, em Porto AlegreGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/05/2026 11:39

Porto Alegre - Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio , fora de casa, no último domingo (10), Léo Ortiz já projetou a decisão do Flamengo contra o Vitória, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O zagueiro ressaltou que o Rubro-Negro não terá vida fácil, mas mostrou estar confiante para sair com a vaga às oitavas de final.

"Vai ser um jogo difícil, como sempre é lá. Fica um jogo disputado, truncado, o campo tem a grama alta. Temos que estar preparados para uma guerra, sabemos que a torcida vai comparecer, fazer barulho e passar força para eles", disse o jogador, na zona mista.

"A cabeça precisa estar no lugar, porque o resultado está nas nossas mãos. Temos que ir para vencer e conseguir a classificação", complementou.