Léo Ortiz em ação no duelo entre Grêmio e Flamengo, em Porto AlegreGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Porto Alegre - Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, no último domingo (10), Léo Ortiz já projetou a decisão do Flamengo contra o Vitória, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O zagueiro ressaltou que o Rubro-Negro não terá vida fácil, mas mostrou estar confiante para sair com a vaga às oitavas de final.
"Vai ser um jogo difícil, como sempre é lá. Fica um jogo disputado, truncado, o campo tem a grama alta. Temos que estar preparados para uma guerra, sabemos que a torcida vai comparecer, fazer barulho e passar força para eles", disse o jogador, na zona mista. 
"A cabeça precisa estar no lugar, porque o resultado está nas nossas mãos. Temos que ir para vencer e conseguir a classificação", complementou. 
O duelo com o Vitória acontecerá na quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Barradão. O Flamengo tem a vantagem do empate para avançar, já que ganhou a ida por 2 a 1. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição será nos pênaltis. 