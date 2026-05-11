Rio - O Flamengo terá desfalques importantes para a próxima rodada do Brasileirão. Titulares e destaques no triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo (10), Jorginho e Evertton Araújo foram punidos com o terceiro cartão amarelo e, com isso, terão de cumprir suspensão contra o Athletico-PR. Com isso, o técnico Leonardo Jardim terá um problema para escalar o time.
Além das suspensões de Evertton Araújo e Jorginho, o comandante português ainda não pode contar com Pulgar e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesões e ainda não possuem previsão de retorno. Com isso, Leonardo Jardim terá poucos nomes para preencher o meio-campo e precisará mexer na estrutura do time para enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (17).
A princípio, espera-se que o uruguaio Nicolás De la Cruz, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, seja um dos nomes cotados para começar jogando no próximo fim de semana. Porém, a escalação iria contra um dos mantras do "controle de carga" do jogador: a Arena da Baixada, casa do Athletico-PR e palco do próximo jogo, possui gramado sintético.
De la Cruz foi poupado por precaução em partidas recentes contra o Atlético-MG e Botafogo, ambas em estádios com o gramado artificial, visto que o campo poderia piorar seu problema crônico no joelho, causando novas lesões. Sendo assim, a comissão técnica terá de levar este fator em consideração antes de escalá-lo na próxima rodada.
Outra opção para preencher o meio-campo seria o espanhol Saúl Ñíguez, que voltou recentemente de cirurgia no tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo. O meia já ganhou minutos em cinco partidas desde que voltou de lesão, mas ainda não atuou por 90 minutos.
Uma terceira alternativa para o treinador português seria escalar o zagueiro Léo Ortiz como volante. Ele já cumpriu a função em outras oportunidades, principalmente em 2024, sob comando de Tite, e foi muito elogiado. Em alta após o belo lançamento que originou o gol da vitória contra o Grêmio, Ortiz poderia voltar a atuar no setor no fim de semana.
Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão no próximo domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Para a equipe carioca, a partida é uma chance de encostar ainda mais no líder Palmeiras, na tentativa de assumir a 1ª colocação antes da pausa para a Copa do Mundo. No momento, o Mais Querido está a quatro pontos da ponta da tabela e tem um jogo a menos.
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