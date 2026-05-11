Leonardo Jardim e auxiliar conversam em atividade no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar conversam em atividade no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 11/05/2026 14:11

Rio - O Flamengo terá desfalques importantes para a próxima rodada do Brasileirão. Titulares e destaques no triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio , no último domingo (10), Jorginho e Evertton Araújo foram punidos com o terceiro cartão amarelo e, com isso, terão de cumprir suspensão contra o Athletico-PR. Com isso, o técnico Leonardo Jardim terá um problema para escalar o time.

Além das suspensões de Evertton Araújo e Jorginho, o comandante português ainda não pode contar com Pulgar e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesões e ainda não possuem previsão de retorno. Com isso, Leonardo Jardim terá poucos nomes para preencher o meio-campo e precisará mexer na estrutura do time para enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (17).

Veja as opções de Jardim para o meio-campo

A princípio, espera-se que o uruguaio Nicolás De la Cruz, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, seja um dos nomes cotados para começar jogando no próximo fim de semana. Porém, a escalação iria contra um dos mantras do "controle de carga" do jogador: a Arena da Baixada, casa do Athletico-PR e palco do próximo jogo, possui gramado sintético.

De la Cruz foi poupado por precaução em partidas recentes contra o Atlético-MG e Botafogo, ambas em estádios com o gramado artificial, visto que o campo poderia piorar seu problema crônico no joelho, causando novas lesões. Sendo assim, a comissão técnica terá de levar este fator em consideração antes de escalá-lo na próxima rodada.

Outra opção para preencher o meio-campo seria o espanhol Saúl Ñíguez, que voltou recentemente de cirurgia no tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo. O meia já ganhou minutos em cinco partidas desde que voltou de lesão, mas ainda não atuou por 90 minutos.

Além disso, recentemente Saúl deu uma entrevista na qual admitiu estar longe da forma física ideal e ainda conviver com muitas dores. Nesse cenário, escalar o espanhol como titular também teria que ser algo bem pensado pela comissão de Leonardo Jardim, dado o risco de desgaste físico ainda maior ou de uma nova lesão.

Uma terceira alternativa para o treinador português seria escalar o zagueiro Léo Ortiz como volante. Ele já cumpriu a função em outras oportunidades, principalmente em 2024, sob comando de Tite, e foi muito elogiado. Em alta após o belo lançamento que originou o gol da vitória contra o Grêmio, Ortiz poderia voltar a atuar no setor no fim de semana.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão no próximo domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Para a equipe carioca, a partida é uma chance de encostar ainda mais no líder Palmeiras, na tentativa de assumir a 1ª colocação antes da pausa para a Copa do Mundo. No momento, o Mais Querido está a quatro pontos da ponta da tabela e tem um jogo a menos.