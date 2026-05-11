Wallace Yan pode voltar a ter chances no FlamengoGilvan de Souza/CRF
Flamengo conta com Wallace Yan para a temporada: 'Pode ser solução'
Atacante, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2027
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