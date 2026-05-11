Wallace Yan pode voltar a ter chances no Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Wallace Yan pode voltar a ter chances no FlamengoGilvan de Souza/CRF

Publicado 11/05/2026 07:00

Rio - O atacante Wallace Yan, de 21 anos, continua nos planos do Flamengo para a temporada. Apesar do jovem estar tendo comportamentos no dia-a-dia que não agradaram Leonardo Jardim, o treinador acredita que o atleta poderá ser útil na temporada.

Recentemente, o atacante Gonzalo Plata perdeu espaço também por conta do seu comportamento, mas posteriormente, o equatoriano voltou a receber oportunidades com Jardim.

"É um jogador que eu conto. Um jogador jovem, que tem talento, já falei isso no passado. Nesta última semana não estava totalmente integrado para ajudar à equipe, por isso que ficou trabalhando, mas com certeza, em um futuro próximo, pode ser solução como já foi anteriormente. Nós gostamos dele, é um menino da base, mas todos os jogadores têm que estar integrados em uma dinâmica de coletivo acima de tudo. A base que rege nossa equipe é o nosso desempenho coletivo, e essa é nossa ideia", disse o comandante.

No total desde que se profissionalizou, Wallace Yan entrou em campo em 43 partidas pelo Flamengo. Ele anotou sete gols e deu quatro assistências. O contrato dele com o clube se encerra em dezembro de 2027.