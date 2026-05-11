Emerson Royal dá passe decisivo para o Flamengo contra o Grêmio - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal dá passe decisivo para o Flamengo contra o GrêmioGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/05/2026 12:07

"Em momento algum eu fui dúvida para os jogos. Eu estava bem, fiz exames e teria até que usar máscara para jogar, mas me sinto bem e confiante. Então, acabei tirando a máscara, jogando sem ela”, afirmou o lateral.



"O doutor falou para mim que eu tinha que usar, mas eu disse que estava me incomodando e eu ia jogar sem. E foi isso que aconteceu."



A opção, apesar de não ser a adequada, não comprometeu a participação decisiva em Porto Alegre, no domingo (10), pelo Brasileirão. Afinal, Emerson Royal entrou no segundo tempo, no lugar de Ayrton Lucas, e pouco depois fez o cruzamento preciso para o gol da vitória de Carrascal.



O lateral, inclusive, revelou que a bela jogada coletiva, que começou com um belo lançamento de Léo Ortiz, em jogada que é trabalhada nos treinos do Flamengo.



“Esse lance é uma jogada característica que eu tenho. Falei para o Ortiz que eu ia fazer isso, então ele já sabia. Já era combinado. A gente faz isso aí durante os treinamentos, então nos conhecemos bastante”, completou.