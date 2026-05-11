Ancelotti fará a convocação no próximo dia 18 - Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti fará a convocação no próximo dia 18Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/05/2026 12:20 | Atualizado 11/05/2026 12:20

Rio - A convocação para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá no próximo dia 18, mas Carlo Ancelotti já fechou a pré-lista que conta com 55 jogadores. De acordo com informações da "ESPN", oito jogadores que atuam no futebol carioca estão cotados. Cinco do Flamengo, dois do Botafogo e um do Vasco.

O Flamengo conta com Danilo, que inclusive já foi confirmado pelo treinador italiano na Copa do Mundo, com nome certo na Copa do Mundo. Além dele, o lateral-esquerdo Alex Sandro, que vem sendo convocado, o meia Lucas Paquetá, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro.

O Botafogo tem dois representantes: o volante Danilo, de 25 anos, que foi destaque na vitória sobre a Croácia, no último amistoso da seleção brasileira no mês passado, e o lateral-direito Vitinho, que apareceu em algumas convocações de Ancelotti.

O representante do Vasco é Paulo Henrique. O lateral-direito foi convocado por Ancelotti no ano passado, mas não vive uma fase tão boa neste ano. O Fluminense não teve nenhum representante na lista.