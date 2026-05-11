Ancelotti fará a convocação no próximo dia 18Rafael Ribeiro/CBF
Flamengo tem cinco nomes em pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo
Convocação para a competição irá acontecer no próximo dia 18
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