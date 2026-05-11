Neymar marcou mais um gol pelo Santos - Raul Baretta/ Santos

Neymar marcou mais um gol pelo SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 11/05/2026 09:49

Aplaudido pela torcida do Santos ao ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull bragantino, na Vila Belmiro, encerrado jejum de sete jogos sem vitórias da equipe, Neymar voltou aos holofotes na Europa. Ele impressionou a imprensa internacional que mais uma vez o cobrou na convocação final de Carlo Ancelotti.



O camisa 10 abriu o marcador para o Santos no último lance do primeiro tempo e vem lutando contra as lesões e o preparo físico desde e a largada da temporada para disputar sua última Copa do Mundo da carreira - sonha com o inédito título na brilhante carreira.



"Neymar brilha antes da pré-lista", publicou o Diário As, da Espanha, em alerta a Carlo Ancelotti, que sempre vem sendo questionado sobre a convocação do experiente jogador e jamais deixou claro se irá levá-lo para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. A convocação final ocorre no dia 18 de maio.



"O Atacante do Santos marcou o gol que encaminhou a vitória de sua equipe poucas horas antes de Ancelotti enviar à Fifa sua primeira lista de jogadores (com 55 jogadores)", continuou o jornal, destacando, ainda, que "Neymar não se dá por vencido (na luta pela vaga) e realizou uma de suas melhores partidas nos últimos meses".



O francês L'Équipe também se impressionou com a atuação do santista diante do Bragantino. "Neymar se destacou na vitória do Santos contra o Bragantino, a uma semana da lista do Brasil para a Copa do Mundo de 2026", trouxe em sua manchete.



E fez uma análise positiva do jogador. "Com a recuperação da sua boa forma, que deixa para trás as oscilações de humor nos treinos, o ex-jogador do PSG ainda pode sonhar com uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo."



Grandes rivais brasileiros, os argentinos também parecem impressionados com Neymar. "Atenção, Ancelotti: novo gol de Neymar no Santos, que sonha com a Copa do Mundo", escreveu o Diário Olé, chamando a atenção de Ancelotti. A TyC Sports foi em linha semelhante. "Neymar marca outro gol e segue sonhando com a o Mundial de 2026."



Até o alemão Bild parece confiar em uma convocação de Neymar. "O sonho de Neymar, superestrela brasileira, de disputar a Copa do Mundo continua vivo", escreveu o jornal em resumo dos principais acontecimentos do fim de semana.

