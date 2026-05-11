Maurício Ruffy inicia oficialmente uma nova fase na carreira (Foto: Reprodução/UFC)
A movimentação já vinha sendo especulada desde que Pablo Sucupira, líder da equipe, revelou há cerca de um mês que Maurício Ruffy não treinava mais regularmente na academia. Agora, o próprio atleta decidiu acabar com qualquer dúvida sobre o vínculo.
“Eu não estou mais treinando na Fighting Nerds. Trazendo aqui para vocês, oficialmente, que o Ruffy não está mais fazendo parte, realmente, da Fighting Nerds. Conversei com o Pablo antes de vir aqui falar com vocês. O meu relacionamento com o Pablo e todos os meninos ali é excelente. O Pablo é um treinador, um irmão para mim. Nunca vai deixar de ser. Temos projetos de fazer trabalhos juntos, mas agora de uma maneira diferente. Mas isso não me impede de visitá-los, passar por lá, treinar com ele, desenvolver situações com ele. Assim como o Pablo vai estar comprando essa briga minha também. Estou aqui para trazer essa clareza para vocês”, declarou o alagoano.
Com a saída de Ruffy, chega ao fim a formação que muitos fãs apelidaram de “quarteto fantástico” da Fighting Nerds. Ao lado de Caio Borralho, Jean Silva e Carlos Prates, Maurício teve papel fundamental na ascensão global da equipe, que ganhou notoriedade internacional e foi eleita Academia do Ano no “Oscar do MMA” em 2024.
A publicação também gerou reação imediata de nomes importantes da equipe. Pablo Sucupira deixou mensagem pública de apoio ao lutador: “Bom trabalho, Ruffy. Sei que você vai continuar bem com a sua caminhada. Sigo na torcida”. Já Caio Borralho comentou de forma breve: “Deus abençoe! Sempre na torcida!”.
O afastamento de Ruffy da equipe coincidiu com uma mudança estratégica em sua carreira após a primeira derrota no UFC, sofrida diante de Benoît Saint Denis. Depois do revés, o brasileiro intensificou intercâmbios internacionais e passou a treinar com frequência na equipe liderada por Alexander Volkanovski e Israel Adesanya, na Nova Zelândia.
A aproximação com Volkanovski rapidamente evoluiu para uma parceria esportiva sólida. Em seu retorno ao octógono, quando venceu Rafael Fiziev por nocaute, Ruffy já não contou com Pablo Sucupira em seu corner, sinal claro de que a ruptura com a Fighting Nerds estava em andamento.
Agora, com a confirmação pública, Maurício Ruffy inicia oficialmente uma nova fase na carreira, apostando em estrutura internacional e em um ambiente diferente para seguir sua trajetória entre os principais nomes dos leves no UFC.
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