Maurício Ruffy inicia oficialmente uma nova fase na carreira - (Foto: Reprodução/UFC)

Maurício Ruffy inicia oficialmente uma nova fase na carreira (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/05/2026 09:30 | Atualizado 11/05/2026 09:34

Após semanas de especulações, Maurício Ruffy oficializou sua saída da equipe Fighting Nerds. O peso-leve do UFC utilizou suas redes sociais para esclarecer a situação e confirmar que não integra mais o time baseado em São Paulo, encerrando oficialmente um ciclo importante em sua carreira.



A movimentação já vinha sendo especulada desde que Pablo Sucupira, líder da equipe, revelou há cerca de um mês que Maurício Ruffy não treinava mais regularmente na academia. Agora, o próprio atleta decidiu acabar com qualquer dúvida sobre o vínculo.



“Eu não estou mais treinando na Fighting Nerds. Trazendo aqui para vocês, oficialmente, que o Ruffy não está mais fazendo parte, realmente, da Fighting Nerds. Conversei com o Pablo antes de vir aqui falar com vocês. O meu relacionamento com o Pablo e todos os meninos ali é excelente. O Pablo é um treinador, um irmão para mim. Nunca vai deixar de ser. Temos projetos de fazer trabalhos juntos, mas agora de uma maneira diferente. Mas isso não me impede de visitá-los, passar por lá, treinar com ele, desenvolver situações com ele. Assim como o Pablo vai estar comprando essa briga minha também. Estou aqui para trazer essa clareza para vocês”, declarou o alagoano.