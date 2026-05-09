Donald Trump ao centro junto dos astros do UFC Casa Branca - (Foto: Divulgação/Casa Branca)

Donald Trump ao centro junto dos astros do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação/Casa Branca)

Publicado 09/05/2026 12:00

A cerimônia de lançamento do UFC Casa Branca, realizada durante esta semana, em Washington (EUA), ganhou um elemento extra de destaque além da presença de grandes nomes do MMA. Durante o evento oficial conduzido por Donald Trump, foi revelado o cinturão comemorativo que será entregue aos vencedores das disputas de título marcadas para o card histórico de 14 de junho.



Desenvolvido exclusivamente para a ocasião, o cinturão especial foge do padrão tradicional utilizado pelo UFC e foi pensado para reforçar o caráter simbólico do evento, inserido nas comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.



Entre os principais detalhes visuais, a peça traz a bandeira norte-americana como pano de fundo da logomarca do UFC, além da inscrição “250” em destaque, referência direta ao aniversário histórico celebrado pelo país. O design reforça a proposta do show como uma edição única no calendário da organização.



O evento de apresentação contou com a presença de algumas das principais estrelas escaladas para o card, incluindo Alex Poatan, Ciryl Gane, Ilia Topuria e Justin Gaethje, atletas diretamente envolvidos nas lutas mais aguardadas da noite.



Dentro do octógono, duas disputas de cinturão estão confirmadas. Na luta principal, Ilia Topuria encara Justin Gaethje em duelo pela unificação do título dos pesos-leves, confronto que pode redefinir o topo da categoria e consolidar o campeão linear da divisão.



Já no co-main event, Alex Poatan mede forças contra Ciryl Gane em combate válido pelo cinturão interino dos pesos-pesados. O brasileiro tenta fazer história ao buscar um feito inédito: conquistar cinturões em três categorias de peso diferentes dentro do UFC.



Com um card estrelado, atmosfera inédita e agora um cinturão temático exclusivo, o UFC Casa Branca se projeta como um dos eventos mais emblemáticos já promovidos pela organização, unindo esporte, simbolismo histórico e forte apelo midiático.