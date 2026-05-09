Duelo entre Bella e Luana promete agitar o Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Bella e Luana promete agitar o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Reprodução)

Publicado 09/05/2026 09:00

O Outboxing Fight Night segue fortalecendo o Boxe feminino em sua terceira edição, marcada para o dia 16 de maio, em Rio Claro, São Paulo. Entre os confrontos do card, o duelo no peso-super-galo entre Luana Diniz e Bella Moisés promete colocar frente a frente duas atletas em momentos diferentes da carreira, mas unidas pela mesma ambição: crescer dentro da modalidade e ocupar espaço no cenário nacional.



A trajetória de Luana começou de forma natural ainda nos tempos de MMA. Sempre ligada à trocação, ela encontrou no Boxe uma extensão do seu estilo de luta. Depois de experiências no amador e de uma primeira luta profissional em 2023, a grande virada aconteceu ao iniciar os treinamentos com Danila Ramos e o técnico Marcos Martínez. “A paixão pelo Boxe, que sempre esteve ali adormecida, aflorou de vez”, afirmou.



Hoje totalmente dedicada à modalidade, Luana acredita viver seu momento mais importante no esporte. “É a primeira vez que vou lutar estando 100% focada e preparada como uma atleta exclusiva de Boxe”, destacou. A expectativa para o combate também é alta, especialmente por já acompanhar Bella antes mesmo do confronto ser oficializado.

“Estou extremamente animada! Já acompanhava o trabalho dela e até tivemos uma luta marcada em outro evento que não aconteceu. Felizmente agora vamos nos enfrentar justamente no Outboxing Fight Night, que era onde eu mais queria estar”, contou. Confiante, a atleta de 25 anos garante estar pronta para mostrar que pertence ao alto nível. “Quero apresentar uma grande performance e provar que essa transição (do MMA para o Boxe) foi a decisão certa”.Do outro lado está Bella Moisés, cuja relação com o Boxe nasceu em um momento delicado da vida. Após reprovar por apenas 0,01 em uma prova para o Ministério Público, ela enfrentou um quadro de depressão e encontrou no esporte uma forma de recomeçar. “Um amigo me indicou o Boxe para sair da tristeza. Fui apresentada ao Tony Boxe e me apaixonei pelo esporte”, relembrou.Aos 42 anos, Bella reconhece o peso de estar no card do OFN 3 como uma conquista pessoal. “Eu comecei em uma idade em que muitas pessoas já estão se aposentando. Nem sabia o que era jab e direto, mas insisti. Estar hoje no Outboxing Fight Night é uma vitória imensurável”, disse. Para ela, o evento representa exatamente o tipo de estrutura que os atletas brasileiros precisam.“Eles têm como prioridade o respeito ao atleta. É um evento incrível, sério e que impactou positivamente o cenário nacional do Boxe”, destacou. A lutadora também projeta um grande espetáculo diante de Luana. “Minha adversária é duríssima. O plano é entregar uma luta de alto nível e apresentar um Boxe de excelência”.Além da luta em si, as duas enxergam o crescimento do Boxe feminino como um dos grandes movimentos atuais da modalidade - também impulsionado pelo trabaalho do Outboxing Fight Night no Brasil. Luana acredita que atletas como Claressa Shields, Amanda Serrano e Beatriz Ferreira vêm ajudando a quebrar barreiras históricas."Com certeza há muita margem para crescimento. Falta um incentivo maior na infância e adolescência, ainda tem gente que pensa que 'luta é coisa de homem'. Embora isso esteja mudando, a presença masculina é maioria nas academias. Muitas vezes entregamos um trabalho técnico impecável, porém surgem comentários que tentam diminuir nosso desempenho. Eu procuro relevar. (…) Mas no geral, o Boxe feminino vem crescendo muito, e as brasileiras ocupando o seu espaço com Bia Ferreira, Danila, Lila Furtado, entre outras".Bella segue a mesma linha, reforçando que o cenário da nobre arte está em ascensão, embora ainda existam dificuldades: "O Boxe feminino está crescendo. Acho que no Brasil as dificuldades de bons eventos, boa remuneração e patrocínio são as mesmas para homens e mulheres, e é aí que o Outboxing Fight Night surge como uma alternativa positiva", completou.Faltando menos de um mês para o OFN 3, a organização divulgouum grande card, com disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito aoBoxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube@outboxing.official.Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” SilvaPeso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison RodriguesPeso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” PinheiroPeso-médio: Dan Bastiere x Mirela VargasPeso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe MaldonadoPeso-super-galo: Luana Diniz x Bella MoisésPeso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” GomesPeso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte