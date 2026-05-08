Thais Duarte projeta grande luta na abertura do Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Arquivo pessoal)

Thais Duarte projeta grande luta na abertura do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 08/05/2026 08:00

O Outboxing Fight Night chega à sua terceira edição no dia 16 de maio, em Rio Claro (SP), com a responsabilidade de abrir a noite nas mãos de duas atletas em ascensão. Pela categoria super-pena, Thais "Thaizmania" Duarte encara Julia Vitória em um duelo que promete intensidade logo no primeiro combate do evento.



Para Thais, o caminho até o Boxe iniciou de forma inesperada. Sem planos iniciais de competir, ela teve o primeiro contato com a modalidade após a pandemia, motivada pela busca por qualidade de vida. “A minha trajetória no Boxe começou de forma despretensiosa. Eu ganhei muito peso e comecei com a intenção de emagrecer, mas depois do primeiro contato já coloquei na cabeça que queria competir”, contou.



A partir desse momento, o esporte deixou de ser apenas uma atividade física e se tornou um objetivo. A dedicação diária e o envolvimento com a modalidade fizeram com que Thais se apaixonasse pela nobre arte, transformando completamente sua vida. Hoje, além de atleta, ela também atua como treinadora de Boxe e musculação, após anos trabalhando como contadora.



A preparação para o OFN 3 tem sido intensa. Representando a Team Evolucenter, em Presidente Prudente, Thais vive uma rotina exigente de treinos e disciplina. “Estou muito animada para a luta contra a Julia. Desde antes eu já estava me preparando, são treinos diários, uma rotina difícil, mas que vale a pena”.



Mesmo com o foco na vitória - sua segunda como profissional -, o respeito pela adversária também faz parte do discurso. Thais reconhece o potencial de Julia Vitória e projeta um combate equilibrado. “É uma atleta de grande potencial. Acredito que será uma luta muito boa, com duas mulheres querendo conquistar o seu lugar no Boxe profissional”, destacou.