Thais Duarte projeta grande luta na abertura do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Arquivo pessoal)
Para Thais, o caminho até o Boxe iniciou de forma inesperada. Sem planos iniciais de competir, ela teve o primeiro contato com a modalidade após a pandemia, motivada pela busca por qualidade de vida. “A minha trajetória no Boxe começou de forma despretensiosa. Eu ganhei muito peso e comecei com a intenção de emagrecer, mas depois do primeiro contato já coloquei na cabeça que queria competir”, contou.
A partir desse momento, o esporte deixou de ser apenas uma atividade física e se tornou um objetivo. A dedicação diária e o envolvimento com a modalidade fizeram com que Thais se apaixonasse pela nobre arte, transformando completamente sua vida. Hoje, além de atleta, ela também atua como treinadora de Boxe e musculação, após anos trabalhando como contadora.
A preparação para o OFN 3 tem sido intensa. Representando a Team Evolucenter, em Presidente Prudente, Thais vive uma rotina exigente de treinos e disciplina. “Estou muito animada para a luta contra a Julia. Desde antes eu já estava me preparando, são treinos diários, uma rotina difícil, mas que vale a pena”.
Mesmo com o foco na vitória - sua segunda como profissional -, o respeito pela adversária também faz parte do discurso. Thais reconhece o potencial de Julia Vitória e projeta um combate equilibrado. “É uma atleta de grande potencial. Acredito que será uma luta muito boa, com duas mulheres querendo conquistar o seu lugar no Boxe profissional”, destacou.
Além do confronto, a atleta também ressalta a importância do evento para o crescimento da modalidade, especialmente no cenário feminino. Para ela, o Outboxing Fight Night vem se destacando justamente por oferecer condições diferenciadas e valorização real às lutadoras. “O principal diferencial do OFN é o cuidado com os atletas, desde o início até a hora da luta, em tudo. Isso é fundamental para o nosso crescimento e para o Boxe”, explicou a paulista.
Por fim, Thais apontou outra postura que diferencia o OFN em relação aos demais. “Muitos eventos parecem colocar lutas femininas como se fossem uma cota. O Outboxing Fight Night vai no caminho contrário, dando espaço e destaque de verdade para as mulheres, como será na terceira edição”, completou.
Contagem regressiva para o Outboxing Fight Night 3
Faltando menos de um mês para o OFN 3, a organização divulgouum grande card, com disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito aoBoxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube@outboxing.official.
Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastiere x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-galo: Luana Diniz x Bella Moisés
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
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