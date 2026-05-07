Team Bechelli segue crescendo e se destacando no cenário português de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Team Bechelli segue crescendo e se destacando no cenário português de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 07/05/2026 07:00 | Atualizado 07/05/2026 10:25

O Jiu-Jitsu transformou a vida de Leonardo Oliveira - e hoje ele dedica sua caminhada a transformar a vida de outras pessoas através da arte suave. Líder da Team Bechelli Portugal, o faixa-preta brasileiro vive um momento especial à frente da equipe que cresce cada vez mais em Aveiro e já começa a ganhar destaque dentro do cenário português.



A trajetória no esporte começou em 2010, quando Leonardo, então com 30 anos e mais de 120 quilos, recebeu um alerta sério após exames médicos alterados. A recomendação foi direta: precisava mudar de vida. Foi através do convite de um amigo para treinar em um projeto social de Jiu-Jitsu que tudo começou.



Entre trabalho, dificuldades financeiras, lesões e responsabilidades familiares, a caminhada foi longa. Leonardo passou quatro anos apenas na faixa branca e viu muitos companheiros evoluírem mais rápido. Ainda assim, nunca desistiu. “Às vezes precisava parar por conta do trabalho ou das lesões, mas continuei firme. O Jiu-Jitsu mudou completamente a minha vida”, relembrou.



A grande virada veio durante a pandemia, ainda na faixa roxa, quando recebeu do professor Paulo Henrique Bechelli a missão de assumir uma equipe no Centro Social Urbano, no Brasil. Foi ali que encontrou seu verdadeiro propósito: cuidar de pessoas através do esporte. O projeto cresceu rapidamente e chegou a reunir cerca de 100 alunos, sendo 60 crianças atendidas de forma social.



Em 2023, já faixa-preta, Leonardo decidiu dar um passo ainda maior. Ao lado da esposa Fabiana, deixou o Brasil rumo a Portugal com um sonho ousado: criar um projeto social de Jiu-Jitsu em outro país. Mesmo ouvindo críticas e dúvidas de quem não acreditava no plano, ele seguiu em frente. “Não olhei para as dificuldades nem para as palavras de desânimo”.



A chegada em Aveiro foi cercada de desafios, mas também de encontros importantes. Foi trabalhando que conheceu Luciano Rogério, praticante de Jiu-Jitsu que abraçou a ideia do projeto. Em fevereiro de 2024, os treinos começaram em um espaço cedido por uma igreja. Durante meses, os únicos alunos eram Leonardo, Luciano e os três filhos dele.



Pouco a pouco, o projeto começou a crescer. Um aluno trouxe outro, depois mais outro, até que a Team Bechelli Portugal alcançou quase 100 praticantes, divididos entre as cidades de Ílhavo e Oliveira do Bairro. Hoje, já como equipe, conta com atletas de diversas nacionalidades, como Brasil, Angola, Venezuela, Islândia, Argentina e Portugal, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.



“O Jiu-Jitsu tem uma importância enorme na vida dessas crianças e jovens porque vai muito além do esporte. Dentro do tatame eles aprendem disciplina, respeito, responsabilidade e confiança. Muitos chegam tímidos ou sem direção e começam a acreditar mais em si mesmos”, destacou Leonardo.