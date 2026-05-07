Team Bechelli segue crescendo e se destacando no cenário português de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)
A trajetória no esporte começou em 2010, quando Leonardo, então com 30 anos e mais de 120 quilos, recebeu um alerta sério após exames médicos alterados. A recomendação foi direta: precisava mudar de vida. Foi através do convite de um amigo para treinar em um projeto social de Jiu-Jitsu que tudo começou.
Entre trabalho, dificuldades financeiras, lesões e responsabilidades familiares, a caminhada foi longa. Leonardo passou quatro anos apenas na faixa branca e viu muitos companheiros evoluírem mais rápido. Ainda assim, nunca desistiu. “Às vezes precisava parar por conta do trabalho ou das lesões, mas continuei firme. O Jiu-Jitsu mudou completamente a minha vida”, relembrou.
A grande virada veio durante a pandemia, ainda na faixa roxa, quando recebeu do professor Paulo Henrique Bechelli a missão de assumir uma equipe no Centro Social Urbano, no Brasil. Foi ali que encontrou seu verdadeiro propósito: cuidar de pessoas através do esporte. O projeto cresceu rapidamente e chegou a reunir cerca de 100 alunos, sendo 60 crianças atendidas de forma social.
Em 2023, já faixa-preta, Leonardo decidiu dar um passo ainda maior. Ao lado da esposa Fabiana, deixou o Brasil rumo a Portugal com um sonho ousado: criar um projeto social de Jiu-Jitsu em outro país. Mesmo ouvindo críticas e dúvidas de quem não acreditava no plano, ele seguiu em frente. “Não olhei para as dificuldades nem para as palavras de desânimo”.
A chegada em Aveiro foi cercada de desafios, mas também de encontros importantes. Foi trabalhando que conheceu Luciano Rogério, praticante de Jiu-Jitsu que abraçou a ideia do projeto. Em fevereiro de 2024, os treinos começaram em um espaço cedido por uma igreja. Durante meses, os únicos alunos eram Leonardo, Luciano e os três filhos dele.
Pouco a pouco, o projeto começou a crescer. Um aluno trouxe outro, depois mais outro, até que a Team Bechelli Portugal alcançou quase 100 praticantes, divididos entre as cidades de Ílhavo e Oliveira do Bairro. Hoje, já como equipe, conta com atletas de diversas nacionalidades, como Brasil, Angola, Venezuela, Islândia, Argentina e Portugal, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.
“O Jiu-Jitsu tem uma importância enorme na vida dessas crianças e jovens porque vai muito além do esporte. Dentro do tatame eles aprendem disciplina, respeito, responsabilidade e confiança. Muitos chegam tímidos ou sem direção e começam a acreditar mais em si mesmos”, destacou Leonardo.
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Trabalho da ISBJJA como incentivo para seguir crescendo
Atenta ao crescimento do esporte no país, a equipe também viu com bons olhos a chegada da ISBJJA em Portugal e o lançamento do Circuito Nacional Português 2026. Segundo Leonardo, a organização teve papel importante no desenvolvimento competitivo da equipe. “Foi onde lutei minha primeira competição aqui e onde a equipe deu start no cenário competitivo. A ISBJJA vem fazendo um trabalho sério, organizado e valorizando o Jiu-Jitsu português”, afirmou.
Agora, o foco está na sequência da temporada, especialmente na Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, marcada para o dia 13 de junho, em Pinhal Novo, e com inscrições abertas no site www.isbjja.com. Motivada, a Team Bechelli Portugal quer seguir crescendo dentro e fora dos tatames. “Nosso objetivo é continuar evoluindo, formar campeões no esporte e também na vida. Esse sempre será o nosso propósito”, finalizou Leonardo.
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