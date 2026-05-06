Gabi Pessanha derrotou Sarah Galvão na final do absoluto no Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ (Foto: BJJ Reach)
Mais do que títulos, o duelo entre Gabi e Sarah tem representado um ponto de virada para o Jiu-Jitsu feminino. Com respeito mútuo e alto nível técnico, as atletas vêm protagonizando lutas que lotam ginásios e atraem cada vez mais atenção do público — um cenário bem diferente de anos atrás, quando as disputas femininas não tinham o mesmo protagonismo.
Após a conquista do Brasileiro, Gabi destacou o momento especial que vive na carreira e a dimensão que suas lutas vêm alcançando: “Eu tô muito feliz por tudo que eu tô vivendo através do Jiu-Jitsu, pela proporção que as nossas lutas estão tendo. Sou muito grata por tudo que vivi e ainda vou viver”, afirmou a campeã, ressaltando a evolução do esporte e o impacto direto dessa rivalidade.
A atleta da Infight também relembrou o início da própria trajetória, fazendo um paralelo com a nova geração: “Eu olho pra 10 anos atrás, quando eu era faixa azul juvenil, assistindo grandes nomes e sonhando em estar ali. Hoje eu vejo meninas vindo tirar foto, falando que estão motivadas. Os papéis se inverteram, e isso é muito gratificante”, disse.
Por fim, Gabi enfatizou o papel que seus confrontos com Sarah Galvão têm desempenhado na transformação do cenário feminino: “Hoje a galera lota o ginásio pra ver minha luta com a Sarah. Recebi muitas mensagens de pessoas que voltaram a treinar por causa disso. Essa rivalidade está dando muita visibilidade e crescimento para o Jiu-Jitsu feminino, e é muito gratificante fazer parte disso”, completou.
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