Gabi Pessanha derrotou Sarah Galvão na final do absoluto no Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ - (Foto: BJJ Reach)

Gabi Pessanha derrotou Sarah Galvão na final do absoluto no Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ (Foto: BJJ Reach)

Publicado 06/05/2026 07:00

O último fim de semana, em Barueri (SP), marcou mais um capítulo decisivo na trajetória de Gabi Pessanha. Com a conquista do ouro duplo no Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, a atleta voltou a superar Sarah Galvão em uma rivalidade que tem elevado o nível da modalidade em 2026. Após vitórias alternadas entre Europeu, Pan e agora o Brasileiro, o confronto entre as duas se consolida como um dos maiores atrativos do cenário mundial.



Mais do que títulos, o duelo entre Gabi e Sarah tem representado um ponto de virada para o Jiu-Jitsu feminino. Com respeito mútuo e alto nível técnico, as atletas vêm protagonizando lutas que lotam ginásios e atraem cada vez mais atenção do público — um cenário bem diferente de anos atrás, quando as disputas femininas não tinham o mesmo protagonismo.