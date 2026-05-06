Aula inaugural contou com a presença de 400 alunos na igreja Bola de Neve - (Foto: Divulgação)

Aula inaugural contou com a presença de 400 alunos na igreja Bola de Neve (Foto: Divulgação)

Publicado 06/05/2026 06:00 | Atualizado 06/05/2026 06:11

O Rio de Janeiro deu um passo importante na integração entre esporte e inclusão social. No último fim de semana, a igreja Bola de Neve, na Tijuca, foi palco do lançamento do Programa Estadual de Artes Marciais Inclusivas, iniciativa que reúne Sindilutas, APAE-RJ, Prefeitura do Rio e Instituto Irmãos Nogueira.



A aula inaugural contou com a presença de mais de 400 alunos e teve como grande destaque o embaixador do projeto, Rogério Minotouro, que não apenas marcou presença, mas também participou ativamente da condução do conteúdo ao lado dos demais docentes.

Durante a atividade, Minotouro interagiu com os participantes e reforçou o papel das artes marciais como ferramenta de transformação: “As artes marciais têm o poder de transformar vidas. Ver esse projeto ganhar corpo com foco na inclusão é a realização de um sonho compartilhado”, afirmou o ex-lutador do UFC.Além de Minotouro, o curso contou com a participação do professor Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, do Dr. Marcus Soares, presidente da APAE Rio, e do Dr. Luís Valério Neto, presidente da Federação das APAEs do Estado do Rio de Janeiro. Também integraram a equipe o jornalista e diretor do Sindilutas, Marcos Castro, e o professor Felipe Teixeira, coordenador do primeiro curso profissionalizante do Brasil voltado à formação de instrutores de lutas e artes marciais.O evento foi realizado na unidade da Bola de Neve liderada pelo pastor Francisco “Chileno”, que também atua com projetos sociais e esportivos, fortalecendo o elo entre comunidade, fé e prática esportiva.A proposta do programa vai além da prática no tatame. O objetivo é estruturar uma rede de ensino inclusivo, capacitando profissionais e criando ambientes seguros e adaptados para pessoas com deficiência, com atenção especial ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).Para Fabrício Xavier, o lançamento representa o início de um movimento maior. “O esporte é um direito de todos. Estamos construindo um padrão de excelência para as artes marciais inclusivas, com base técnica e responsabilidade social”, destacou.A iniciativa reforça uma tendência crescente dentro do esporte: o uso das artes marciais como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação. Com apoio institucional e nomes relevantes envolvidos, o programa nasce com potencial de expansão e impacto direto na vida de centenas de pessoas.Mais do que um projeto, o que se viu no lançamento foi um conceito em prática: o tatame como espaço de acolhimento, aprendizado e oportunidade.