Melqui Galvão está cumprindo prisão temporária em Manaus - (Foto: Reprodução/Instagram)

Melqui Galvão está cumprindo prisão temporária em Manaus (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 02/05/2026 09:00

As investigações envolvendo o professor de Jiu-Jitsu Melqui Galvão ganharam um novo capítulo após o surgimento de mais uma denúncia de abuso sexual. O caso veio a público por meio de reportagem exibida pelo SBT, na qual uma jovem, com identidade preservada, relatou supostos episódios ocorridos quando ainda era menor de idade.



Segundo o depoimento, apresentado de forma virtual em uma delegacia de defesa da mulher, a denunciante afirmou ter 12 anos quando teria ocorrido o primeiro contato inadequado. De acordo com seu relato, o então treinador teria oferecido um quimono como forma de aproximação e, após buscá-la na escola para adquirir o equipamento, a levado a um local privado.

No depoimento, a jovem declarou: “Com 12 anos, ele falou que ia conseguir um quimono pra mim. Aí, ele foi me buscar na escola. Quando ele me buscou, me levou para escolher o quimono, levou na loja, escolhi e, depois, ele não me levou para casa. Ele parou em um local privado. Hoje eu reconheço que o local era um motel. Quando entramos no local, eu não sabia o que era, porque tinha a frente do local, mas não estava escrito nada. Ele entrou pela parte de trás”, afirmou.O caso integra investigação conduzida pela 2ª Vara de Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes da Comarca de São Paulo, ligada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As apurações já envolvem outras denúncias semelhantes e resultaram na prisão temporária de Melqui Galvão, atualmente sob custódia em Manaus.A nova denunciante afirmou ainda acreditar que outras jovens possam ter passado por situações semelhantes e incentivou possíveis vítimas a colaborarem com as investigações.Em sua fala, destacou: “A situação tem que ser parada e a justiça tem que ser feita em relação a isso também. Então, quanto mais mulheres aparecerem hoje, melhor. Eu conheço três meninas que treinavam comigo e tenho certeza de que passaram por isso. Quando vi outras situações acontecendo e os relatos sendo os mesmos, percebi que esse cara é realmente um doente e fez isso com muitas outras”, disse.As acusações investigadas incluem estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e invasão de dispositivo informático. Além da prisão, autoridades já cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços associados a Melqui Galvão em diferentes estados.O caso segue em andamento e continua produzindo forte repercussão na comunidade do Jiu-Jitsu, tanto pela gravidade das denúncias quanto pela relevância histórica de Melqui Galvão na formação de atletas de alto rendimento, incluindo seu filho, o multicampeão Mica Galvão. Até o momento, não houve condenação judicial definitiva no caso.