Mica falou pela primeira vez após ser decretada a prisão temporária do seu pai, Melqui Galvão - (Foto: Reprodução/Instagram)

Mica falou pela primeira vez após ser decretada a prisão temporária do seu pai, Melqui Galvão (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 30/04/2026 12:00

A prisão de Melqui Galvão, investigado por suspeita de crimes sexuais contra menores, gerou forte repercussão no universo do Jiu-Jitsu e levou seu filho, Mica Galvão, a se posicionar publicamente pela primeira vez sobre o caso. Um dos principais nomes da nova geração do grappling mundial, o atleta utilizou suas redes sociais para comentar o momento delicado vivido por sua família.



No comunicado, Mica Galvão reconheceu o impacto pessoal e emocional da situação, destacando a importância do pai em sua trajetória esportiva, mas adotando postura firme em relação às acusações.



“É difícil encontrar palavras para um momento como esse. Meu pai, Melqui Galvão, foi quem me colocou no tatame pela primeira vez ainda criança. Tudo que conquistei na vida tem a mão dele. Ao mesmo tempo, me sinto na obrigação de ser honesto: que os fatos sejam investigados com seriedade e que a Justiça cumpra seu papel. Como pessoa, repudio qualquer forma de assédio ou violência contra mulheres e crianças – esse é um valor que carrego e não abro exceção”, declarou Mica Galvão.