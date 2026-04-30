Mica falou pela primeira vez após ser decretada a prisão temporária do seu pai, Melqui Galvão (Foto: Reprodução/Instagram)
No comunicado, Mica Galvão reconheceu o impacto pessoal e emocional da situação, destacando a importância do pai em sua trajetória esportiva, mas adotando postura firme em relação às acusações.
“É difícil encontrar palavras para um momento como esse. Meu pai, Melqui Galvão, foi quem me colocou no tatame pela primeira vez ainda criança. Tudo que conquistei na vida tem a mão dele. Ao mesmo tempo, me sinto na obrigação de ser honesto: que os fatos sejam investigados com seriedade e que a Justiça cumpra seu papel. Como pessoa, repudio qualquer forma de assédio ou violência contra mulheres e crianças – esse é um valor que carrego e não abro exceção”, declarou Mica Galvão.
A investigação que resultou na prisão temporária de Melqui Galvão está sob responsabilidade da 2ª Vara de Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes da Comarca de São Paulo, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Segundo informações divulgadas anteriormente, as denúncias partiram inicialmente de uma ex-aluna, atualmente com 17 anos, que relatou supostos abusos ocorridos durante viagem internacional. Outras duas possíveis vítimas também teriam prestado depoimento ao longo das apurações.
As suspeitas incluem crimes previstos no Código Penal Brasileiro, como estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e invasão de dispositivo informático. Além da ordem de prisão, autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao treinador na cidade de Jundiaí.
O caso gera forte abalo na comunidade da arte suave, especialmente pela relevância de Melqui Galvão na formação de atletas de elite. Ao longo dos últimos anos, sua equipe se consolidou como uma das principais potências competitivas do cenário internacional, com destaque justamente para a ascensão meteórica de Mica.
Aos 22 anos, Mica Galvão já construiu currículo de destaque no alto rendimento. O manauara se consolidou como um dos principais talentos do grappling contemporâneo ao conquistar, em 2024, um raro Super Grand Slam, vencendo competições como Brasileiro, Pan-Americano, Europeu, Mundial e também o ADCC. Mesmo diante da turbulência fora dos tatames, o atleta sinalizou preocupação em separar sua trajetória esportiva das investigações em andamento.
Confira abaixo a nota de Mica Galvão na íntegra:
“É difícil encontrar palavras para um momento como esse. Meu pai, Melqui Galvão, foi quem me colocou no tatame pela primeira vez ainda criança. Foi ele quem me ensinou a lutar, a competir, a respeitar o adversário e ter caráter. Tudo que conquistei na vida tem a mão dele. Minha gratidão e meu amor por ele são reais e não mudam. Ao mesmo tempo, me sinto na obrigação de ser honesto: que os fatos sejam investigados com seriedade e que a Justiça cumpra seu papel.
Como pessoa, repudio qualquer forma de assédio ou violência contra mulheres e crianças – esse é um valor que carrego e não abro exceção. Não tenho respostas para tudo agora. Estou processando isso como filho, como atleta e como ser humano. O que sei é que tenho responsabilidades com as pessoas que acreditam em mim, com a equipe que representa tanto para tantos atletas. E é para eles que dirijo minha energia agora. Sigo em frente, com o mesmo respeito e dedicação de sempre".
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