Idealizado por Alexandre Lemos, Connect Heroes quer colocar o Rio de volta aos holofotes (Foto: Divulgação)
A ideia nasceu da inquietação de Alexandre Lemos, apresentador do Connect Cast, um dos maiores podcasts de lutas do Brasil. Durante dois anos entrevistando lendas do esporte, treinadores, empresários e atletas da nova geração, ele percebeu uma lacuna no cenário brasileiro. "Surgiu da dor de ver o Rio de Janeiro, matriz do jiu-jitsu no Brasil, fora do circuito de eventos de lutas casadas", explica Lemos.
O diferencial está na construção de narrativas. Cada luta tem uma história por trás, negócios mal resolvidos entre academias rivais ou revanche esperada há muito tempo. "Faltam histórias no jiu-jitsu brasileiro. O UFC é uma máquina de narrativas o ano todo. Queremos isso para o nosso esporte", afirma o organizador.
O card principal traz confrontos que prometem agitar o tatame. Fabrício Andrey enfrentará Meyram Maquiné na luta principal, enquanto Rerisson Gabriel medirá forças com Diogo "Baby Shark" Reis na coprincipal. A atração internacional fica por conta de Gilbert "Durinho" Burns, ex-desafiante ao cinturão do UFC, que fará sua primeira luta de kimono em 15 anos, contra Piter Frank.
O Connect Heroes busca fugir do modelo tradicional de campeonatos. Nesta primeira edição, não haverá chaveamento. O foco está no entretenimento puro, com lutas casadas pensadas para prender a atenção do público. "Queremos a criação de heróis, não apenas resultados esportivos", destaca Lemos.
A valorização dos atletas aparece como pilar central do projeto. Todos receberão bolsas independentemente do resultado, e o evento checou os antecedentes criminais de cada participante. "Nossa principal preocupação é com a carreira e a imagem dos atletas. Queremos que sejam vistos como heróis", garante o organizador.
A transmissão ficará por conta do YouTube, através do canal Connect Cast, que acumula 35 milhões de visualizações em 12 meses. A produção incluirá bastidores, entrevistas e vídeos contando a história de cada duelo do card principal.
Com apenas 300 ingressos disponíveis para convidados, o Connect Heroes se posiciona como evento premium. O objetivo da primeira edição é mostrar que se um podcaster consegue organizar um evento desse porte, os grandes promotores podem fazer ainda mais pelo jiu-jitsu brasileiro.
Confira abaixo o card do evento:
Connect Heroes 1
Grand Hyatt, Rio de Janeiro, RJ
11 de julho de 2026
Card principal
Fabrício Andrey vs Meyram Maquine
Rerisson Gabriel vs Diogo Reis
Gilbert Burns vs Piter Frank
Pedro Machado vs Felipe Assis
Card preliminar
Gabriel Veloso vs Pedro Luccas
Andressa Girau vs Kellen Arraes
Marco Aurélio vs Pedro Vieira
Rene Pitbull vs Alê Zangado
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