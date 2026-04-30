Idealizado por Alexandre Lemos, Connect Heroes quer colocar o Rio de volta aos holofotes - (Foto: Divulgação)

Idealizado por Alexandre Lemos, Connect Heroes quer colocar o Rio de volta aos holofotes (Foto: Divulgação)

Publicado 30/04/2026 09:00

O Rio de Janeiro voltará ao centro do jiu-jitsu mundial no próximo dia 11 de julho. O luxuoso Grand Hyatt, de frente para o mar da Barra da Tijuca, será palco do Connect Heroes, novo evento de grappling que promete sacudir a modalidade com um card recheado de superlutas e uma proposta diferente: transformar atletas em verdadeiros heróis.



A ideia nasceu da inquietação de Alexandre Lemos, apresentador do Connect Cast, um dos maiores podcasts de lutas do Brasil. Durante dois anos entrevistando lendas do esporte, treinadores, empresários e atletas da nova geração, ele percebeu uma lacuna no cenário brasileiro. "Surgiu da dor de ver o Rio de Janeiro, matriz do jiu-jitsu no Brasil, fora do circuito de eventos de lutas casadas", explica Lemos.



O diferencial está na construção de narrativas. Cada luta tem uma história por trás, negócios mal resolvidos entre academias rivais ou revanche esperada há muito tempo. "Faltam histórias no jiu-jitsu brasileiro. O UFC é uma máquina de narrativas o ano todo. Queremos isso para o nosso esporte", afirma o organizador.



O card principal traz confrontos que prometem agitar o tatame. Fabrício Andrey enfrentará Meyram Maquiné na luta principal, enquanto Rerisson Gabriel medirá forças com Diogo "Baby Shark" Reis na coprincipal. A atração internacional fica por conta de Gilbert "Durinho" Burns, ex-desafiante ao cinturão do UFC, que fará sua primeira luta de kimono em 15 anos, contra Piter Frank.

Connect Heroes 1 (Foto: Divulgação)





Connect Heroes 1 (Foto: Divulgação)



O Connect Heroes busca fugir do modelo tradicional de campeonatos. Nesta primeira edição, não haverá chaveamento. O foco está no entretenimento puro, com lutas casadas pensadas para prender a atenção do público. "Queremos a criação de heróis, não apenas resultados esportivos", destaca Lemos. Burns chegará da Flórida, EUA, especialmente para o evento. Será a primeira vez em mais de uma década que o brasileiro amarrará a faixa-preta para competir no jiu-jitsu. A última vez que o Rio presenciou um retorno similar foi quando Royce Gracie enfrentou Wallid Ismail na Arena de Copacabana.O Connect Heroes busca fugir do modelo tradicional de campeonatos. Nesta primeira edição, não haverá chaveamento. O foco está no entretenimento puro, com lutas casadas pensadas para prender a atenção do público. "Queremos a criação de heróis, não apenas resultados esportivos", destaca Lemos.

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A valorização dos atletas aparece como pilar central do projeto. Todos receberão bolsas independentemente do resultado, e o evento checou os antecedentes criminais de cada participante. "Nossa principal preocupação é com a carreira e a imagem dos atletas. Queremos que sejam vistos como heróis", garante o organizador.



A transmissão ficará por conta do YouTube, através do canal Connect Cast, que acumula 35 milhões de visualizações em 12 meses. A produção incluirá bastidores, entrevistas e vídeos contando a história de cada duelo do card principal.



Com apenas 300 ingressos disponíveis para convidados, o Connect Heroes se posiciona como evento premium. O objetivo da primeira edição é mostrar que se um podcaster consegue organizar um evento desse porte, os grandes promotores podem fazer ainda mais pelo jiu-jitsu brasileiro.



Confira abaixo o card do evento:



Connect Heroes 1

Grand Hyatt, Rio de Janeiro, RJ

11 de julho de 2026



Card principal



Fabrício Andrey vs Meyram Maquine

Rerisson Gabriel vs Diogo Reis

Gilbert Burns vs Piter Frank

Pedro Machado vs Felipe Assis



Card preliminar



Gabriel Veloso vs Pedro Luccas

Andressa Girau vs Kellen Arraes

Marco Aurélio vs Pedro Vieira

Rene Pitbull vs Alê Zangado A valorização dos atletas aparece como pilar central do projeto. Todos receberão bolsas independentemente do resultado, e o evento checou os antecedentes criminais de cada participante. "Nossa principal preocupação é com a carreira e a imagem dos atletas. Queremos que sejam vistos como heróis", garante o organizador.A transmissão ficará por conta do YouTube, através do canal Connect Cast, que acumula 35 milhões de visualizações em 12 meses. A produção incluirá bastidores, entrevistas e vídeos contando a história de cada duelo do card principal.Com apenas 300 ingressos disponíveis para convidados, o Connect Heroes se posiciona como evento premium. O objetivo da primeira edição é mostrar que se um podcaster consegue organizar um evento desse porte, os grandes promotores podem fazer ainda mais pelo jiu-jitsu brasileiro.Fabrício Andrey vs Meyram MaquineRerisson Gabriel vs Diogo ReisGilbert Burns vs Piter FrankPedro Machado vs Felipe AssisGabriel Veloso vs Pedro LuccasAndressa Girau vs Kellen ArraesMarco Aurélio vs Pedro VieiraRene Pitbull vs Alê Zangado