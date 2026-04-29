Cabo Frio International Cup promete acirrar disputas de olho no ranking 2026 - (Foto: ISO)

Cabo Frio International Cup promete acirrar disputas de olho no ranking 2026 (Foto: ISO)

Publicado 29/04/2026 10:00 | Atualizado 29/04/2026 17:47

O Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu 2026 segue a todo vapor e já tem seu próximo grande capítulo confirmado. Estão abertas as inscrições para o Cabo Frio International Cup, segunda etapa da temporada, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio, reunindo atletas de diversas categorias em mais um fim de semana de alto nível.



Após o sucesso da etapa de abertura, em Saquarema, a expectativa da CBJJD é de mais um evento com casa cheia. Desta vez, o palco será o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, totalmente reformado e preparado para receber cerca de 2.000 atletas, oferecendo mais conforto, estrutura e qualidade para competidores e equipes.



"Estreamos em Cabo Frio no ano passado com um grande evento, e agora, com a inauguração do ginásio depois das obras, a expectativa é de ultrapassarmos a marca de 2.000 atletas, assim como vem acontecendo nas etapas do Circuito Rio Mineirinho. Contamos também com a grande participação de todas as equipes da Região dos Lagos", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.