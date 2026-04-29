Cabo Frio International Cup promete acirrar disputas de olho no ranking 2026 (Foto: ISO)
Após o sucesso da etapa de abertura, em Saquarema, a expectativa da CBJJD é de mais um evento com casa cheia. Desta vez, o palco será o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, totalmente reformado e preparado para receber cerca de 2.000 atletas, oferecendo mais conforto, estrutura e qualidade para competidores e equipes.
"Estreamos em Cabo Frio no ano passado com um grande evento, e agora, com a inauguração do ginásio depois das obras, a expectativa é de ultrapassarmos a marca de 2.000 atletas, assim como vem acontecendo nas etapas do Circuito Rio Mineirinho. Contamos também com a grande participação de todas as equipes da Região dos Lagos", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
As inscrições já estão disponíveis através do site www.cbjjd.com.br, com desconto no primeiro lote válido até o dia 15 de maio. A etapa é fundamental para quem busca somar pontos no ranking da temporada e seguir na disputa pelas grandes premiações.
E por falar em premiação, o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 chega ainda mais atrativo. Ao final do ano, estarão em jogo duas passagens internacionais para competir pela ISBJJA na Europa, além de duas bolsas do programa Atleta Mineirinho Gold Team, incentivando o desenvolvimento de novos talentos.
A base também terá seu espaço garantido com o tradicional Festival Mineirinho, que segue como porta de entrada para jovens atletas, promovendo integração, aprendizado e experiências positivas dentro do Jiu-Jitsu desde cedo.
Com expectativa de grandes lutas e forte participação das equipes da Região dos Lagos, o Cabo Frio International Cup promete ser mais um marco na temporada do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu.
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