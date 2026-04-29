Competição de Kung-Fu serviu como preparação para o Mundial (Foto: Divulgação)
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Em 'novo ginásio', Cabo Frio International Cup abre inscrições e promete grande evento
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Terceira edição do Outboxing Fight Night terá combate peso-médio entre Rafael Bombonatti e Filipe Maldonado entre as principais atrações
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Borrachinha mira disputa de cinturão interino contra Ankalaev e diz: 'Só depende do UFC'
Após dar show em sua estreia nos meio-pesados, Paulo Borrachinha já projeta voos maiores dentro da divisão; veja
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