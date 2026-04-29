Competição de Kung-Fu serviu como preparação para o Mundial - (Foto: Divulgação)

Competição de Kung-Fu serviu como preparação para o Mundial (Foto: Divulgação)

Publicado 29/04/2026 06:00 | Atualizado 29/04/2026 17:58

A Copa São Paulo de Kung-Fu reuniu 930 atletas e mais de 58 associações em uma das principais etapas de preparação para o Mundial da modalidade, marcado para novembro. Disputado no Ginásio Baby Barioni, em São Paulo, o evento colocou competidores de diferentes níveis e estilos em atividade, permitindo avaliação técnica e ritmo de competição ao longo do calendário.

A competição contou com participantes de diversas faixas etárias, níveis técnicos e estilos. Ao longo das disputas, atletas tiveram a oportunidade de testar desempenho, ajustar aspectos técnicos e acumular experiência em ambiente competitivo.

A Copa também funcionou como etapa de preparação para o Mundial de Kung-Fu, marcado para os dias 14 e 15 de novembro. Para parte dos competidores, o torneio em São Paulo integrou o processo de treinamento com foco na competição internacional.