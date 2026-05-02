Evento foi organizado pela Diretoria de Esportes e também pela Coordenação de Jiu-Jitsu da OAB-RJ(Foto: Reprodução)
O evento foi organizado pela Diretoria de Esportes e também pela Coordenação de Jiu-Jitsu da OAB-RJ, que é liderada por Larry Matos e Antônio Barça. Larry e Antônio estiveram presentes na celebração, assim como Dario Correa Filho (Diretor de Esportes da OAB-RJ), Everaldo Penco (Head Coach da EP Jiu-Jitsu) e Jefferson Millen (CEO da Oss Patches).
"Realizamos a comemoração do primeiro ano do treino aberto de Jiu-Jitsu da OAB-RJ, que acontece toda quarta-feira, às 17h, na Casa de Prerrogativas do Advogado. Foi um dia de casa cheia, com vários faixas preta, várias mulheres no tatame, advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, bacharéis e funcionários da instituição, de variadas escolas de Jiu-Jitsu, idades e faixas", exaltou Larry Matos.
A cerimônia evidenciou que, por mais que a rotina de trabalho seja intensa, a paixão pelo Jiu-Jitsu prevalece, a ponto dos treinos que acontecem semanalmente na Casa de Prerrogativas do Advogado reunirem diversos praticantes da arte suave que trabalham na OAB-RJ.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.