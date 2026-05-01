Islam Makhachev é o atual campeão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Sem entregar detalhes sobre adversário ou data, Makhachev reforçou que as negociações avançaram a ponto de ele já iniciar a preparação física para o próximo compromisso. O movimento sugere que a definição formal do combate pode ser apenas questão de tempo, especialmente considerando o calendário movimentado da organização para o segundo semestre.
“O oponente já é conhecido verbalmente, mas não há acordos confirmados ou contratos assinados neste momento. Mas eu já comecei o estágio básico da preparação… Estamos nos preparando”, revelou o campeão russo.
A declaração aumenta as especulações sobre quem será o primeiro desafiante ao cinturão conquistado recentemente por Makhachev na divisão até 77kg. Após dominar a categoria dos leves e subir de peso em busca de um segundo título, o pupilo de Khabib Nurmagomedov agora inicia uma nova fase da carreira, com desafios físicos e estratégicos diferentes diante de atletas naturalmente maiores.
Entre os nomes cotados, o principal favorito parece ser Ian Machado Garry. Atual número 2 do ranking dos meio-médios, o irlandês vive grande fase e já vinha se posicionando publicamente como próximo da fila pelo title shot. Além disso, Ian Garry recentemente elevou o tom ao questionar a demora do campeão para oficializar seu retorno, o que ajudou a construir uma narrativa promocional para um eventual confronto.
O cenário competitivo da divisão também favorece essa possibilidade. Com poucos nomes acima de Ian Garry em condições imediatas de disputar o cinturão e com boa sequência recente, o atleta da Chute Boxe/Diego Lima surge como opção esportivamente lógica e comercialmente interessante para o UFC.
Enquanto o anúncio oficial não acontece, a declaração de Makhachev indica que sua primeira defesa como campeão dos meio-médios está próxima de ser confirmada. Caso enfrente Ian Garry, o duelo colocará frente a frente um dos grapplers mais dominantes da atualidade contra um striker técnico e estrategista, em um teste relevante para a adaptação definitiva do russo à nova categoria.
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