Islam Makhachev é o atual campeão meio-médio do UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Islam Makhachev é o atual campeão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 01/05/2026 09:00

Atual campeão dos meio-médios do UFC, Islam Makhachev indicou que sua próxima defesa de cinturão já está bem encaminhada. Em entrevista ao portal "Ushatayka", o russo revelou ter um acordo verbal para retornar ao octógono, embora ainda não exista contrato assinado nem anúncio oficial por parte da organização.



Sem entregar detalhes sobre adversário ou data, Makhachev reforçou que as negociações avançaram a ponto de ele já iniciar a preparação física para o próximo compromisso. O movimento sugere que a definição formal do combate pode ser apenas questão de tempo, especialmente considerando o calendário movimentado da organização para o segundo semestre.



“O oponente já é conhecido verbalmente, mas não há acordos confirmados ou contratos assinados neste momento. Mas eu já comecei o estágio básico da preparação… Estamos nos preparando”, revelou o campeão russo.