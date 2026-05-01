Islam Makhachev é o atual campeão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

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Atual campeão dos meio-médios do UFC, Islam Makhachev indicou que sua próxima defesa de cinturão já está bem encaminhada. Em entrevista ao portal "Ushatayka", o russo revelou ter um acordo verbal para retornar ao octógono, embora ainda não exista contrato assinado nem anúncio oficial por parte da organização.

Sem entregar detalhes sobre adversário ou data, Makhachev reforçou que as negociações avançaram a ponto de ele já iniciar a preparação física para o próximo compromisso. O movimento sugere que a definição formal do combate pode ser apenas questão de tempo, especialmente considerando o calendário movimentado da organização para o segundo semestre.

“O oponente já é conhecido verbalmente, mas não há acordos confirmados ou contratos assinados neste momento. Mas eu já comecei o estágio básico da preparação… Estamos nos preparando”, revelou o campeão russo.
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A declaração aumenta as especulações sobre quem será o primeiro desafiante ao cinturão conquistado recentemente por Makhachev na divisão até 77kg. Após dominar a categoria dos leves e subir de peso em busca de um segundo título, o pupilo de Khabib Nurmagomedov agora inicia uma nova fase da carreira, com desafios físicos e estratégicos diferentes diante de atletas naturalmente maiores.

Entre os nomes cotados, o principal favorito parece ser Ian Machado Garry. Atual número 2 do ranking dos meio-médios, o irlandês vive grande fase e já vinha se posicionando publicamente como próximo da fila pelo title shot. Além disso, Ian Garry recentemente elevou o tom ao questionar a demora do campeão para oficializar seu retorno, o que ajudou a construir uma narrativa promocional para um eventual confronto.

O cenário competitivo da divisão também favorece essa possibilidade. Com poucos nomes acima de Ian Garry em condições imediatas de disputar o cinturão e com boa sequência recente, o atleta da Chute Boxe/Diego Lima surge como opção esportivamente lógica e comercialmente interessante para o UFC.

Enquanto o anúncio oficial não acontece, a declaração de Makhachev indica que sua primeira defesa como campeão dos meio-médios está próxima de ser confirmada. Caso enfrente Ian Garry, o duelo colocará frente a frente um dos grapplers mais dominantes da atualidade contra um striker técnico e estrategista, em um teste relevante para a adaptação definitiva do russo à nova categoria.