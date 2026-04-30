Atletas masters brilharam no Brasileiro da CBJJ(Foto: Reprodução)
Brasileiro de Jiu-Jitsu 2026 tem destaque da classe master, e Dr. Porrada cita reposição hormonal
Para o médico e faixa-preta de Jiu-Jitsu Antônio Assef, o "Dr. Porrada", esse cenário é reflexo direto de uma mudança de mentalidade dos atletas
Estrela do Jiu-Jitsu, Mica Galvão fala após prisão do pai: 'Que a Justiça faça seu papel'
Mica Galvão comentou investigação envolvendo seu pai, Melqui Galvão, e defendeu apuração rigorosa dos fatos
Connect Heroes: projeto quer devolver o protagonismo do Jiu-Jitsu ao Rio e criar novos heróis
Evento criado pelo podcaster Alexandre Lemos aposta em rivalidades, storytelling e nomes de destaque no card
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Brasileiro Alex Poatan estampa capa de novo jogo do UFC e se torna rosto global da companhia
Cada vez mais em alta no UFC, Poatan será capa do novo jogo, que ainda não tem data de lançamento; saiba mais
Em 'novo ginásio', Cabo Frio International Cup abre inscrições e promete grande evento
Válido pela segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, Cabo Frio International Cup deve reunir cerca de 2.000 atletas
Duelo de gerações: Maldonado e Bombonatti se enfrentam no Outboxing Fight Night 3
Terceira edição do Outboxing Fight Night terá combate peso-médio entre Rafael Bombonatti e Filipe Maldonado entre as principais atrações
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