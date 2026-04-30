Atletas masters brilharam no Brasileiro da CBJJ - (Foto: Reprodução)

Atletas masters brilharam no Brasileiro da CBJJ(Foto: Reprodução)

Publicado 30/04/2026 07:00 | Atualizado 30/04/2026 15:36

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2026 da CBJJ, realizado no último fim de semana em Barueri (SP), teve nos atletas master um dos grandes destaques da competição. Em diversas categorias, do master 1 ao 7, o que se viu foram lutas de alto nível técnico, intensidade e preparo físico, reforçando o crescimento e a consolidação dessa faixa etária dentro do esporte.

Nomes consagrados mostraram que a experiência segue sendo um diferencial importante no tatame. Atletas como Marco Barbosa, o “Barbosinha”, e Megaton Dias, campeões no master 7, protagonizaram performances de destaque e ajudaram a elevar ainda mais o nível da competição, comprovando que a longevidade no Jiu-Jitsu está cada vez mais associada à alta performance.

Para o médico e faixa-preta de Jiu-Jitsu Antônio Assef, o “Dr. Porrada”, esse cenário é reflexo direto de uma mudança de mentalidade dos atletas: “As competições de master vêm mostrando o seu nível, o seu potencial, não é de hoje. E o Campeonato Brasileiro foi a prova disso, grandes lutas, grandes performances. Independente da categoria, eles estão sempre bem preparados”, analisou.

Assef destaca que o cuidado com a saúde tem sido determinante para esse avanço: “Acredito muito que isso se deve à preocupação com a longevidade, com a saúde. O entendimento sobre o cuidado com vitaminas, minerais, assim como a reposição hormonal, e a organização do treino, vem dando mais suporte para que o corpo resista à rotina intensa. Nosso corpo não é uma máquina que a gente troca peças, então ele precisa recuperar melhor para entregar esse nível de performance, com baixo número de lesões”, explicou.

O especialista também reforça a importância de desmistificar a reposição hormonal no contexto esportivo: “Essa crescente está só começando. Ainda há muito a se desmistificar sobre a reposição hormonal, que precisa caminhar junto com a longevidade. Isso é cuidado com a saúde, ajuda o atleta a permanecer ativo, fazendo o que ama, e ainda apresentando talento, força e dedicação em alto nível”, completou.

O Campeonato Brasileiro segue até o próximo domingo (3), quando serão disputadas as finais da faixa-preta adulto.